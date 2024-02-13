Новосибирская область решила проблему с замещением импортных строительных материалов

Внешнеторговые ограничения, дефицит импортных сырьевых компонентов и комплектующих, вынужденный поиск отечественных аналогов, перенаправление логистических потоков привели к удорожанию строительных материалов и импортозависимости по ряду позиций. В апреле 2023 года принято постановление Правительства РФ о технической независимости в строительной отрасли.

Как отметил на расширенном заседании правления РСС, посвященном инновационному развитию и технологической независимости отечественной строительной отрасли в рамках Строительной недели в Новосибирске заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, российские предприятия способны заместить более 90% строительных материалов.

— Когда мы проанализировали все строительные материалы, которые у нас применяются на объектах, стало понятно, что мы можем заместить практически 94% на отечественные, — заявил Музыченко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что регион оперативно решил проблему с замещением импортных строительных материалов.

— В целом мы научились обеспечивать стройку материалами, оборудованием, которое производится преимущественно в Российской Федерации, иногда в государствах, дружественных нам. Хотя, как мы помним, в 2022 году было не просто, с одной стороны. Были даже некоторые ситуации удивительные, курьезные. Например, в Новосибирской области при реализации некоторых знаковых строек, когда мы столкнулись с проблемой поставки импортного оборудования, в основном американского, европейского, и стали искать аналоги, выяснили, что в проектную документацию заложены импортные комплектующие, при том, что в самом Новосибирске производятся полные аналоги, как по качеству, так и по цене тех позиций, которые проектировщики нам предлагали использовать в наших проектах, — отметил глава региона.

Он добавил, что в данный момент на первый план выходит не столько вопрос импортозамещения, сколько повышение качества внедрения новых технологий и конкурентности по цене.

— К сожалению, пока некоторые российские аналоги по стоимости выше не только китайских наименований, но и некоторых европейских наименований, — констатировал глава региона.

Председатель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО), вице-президент Российского Союза строителей Максим Федорченко напомнил, что в целях информирования профессионального сообщества о тех предприятиях и производителях, которые работают на территории страны, в России сформирован каталог импортозамещения строительных материалов и оборудования. На сегодняшний день в него включены 3752 позиции: от щебня до линолеума.

— В рамках 578-го постановления строители смогли менять оборудование, материалы на аналоги без прохождения экспертизы. Это позволило не затормозить и не остановить практически ни одну стройку в стране, — уточнил он.

Максим Федорченко добавил, что на базе каталога создается реестр добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции.

По мнению председателя комитета по науке и инновационному развитию строительной отрасли Российского Союза строителей (РСС) Андрея Пустовгара, строительная отрасль стала одной из тех сфер, которые были готовы к импортозамещению.

—Произошла просто смена векторов. Если мы раньше всё возили из Европы, теперь возим из Турции и из Китая. Ну и ещё часть параллельного импорта серого, который оперативно решил проблемы, и строительный комплекс не остановился. Но в технологическом плане для производителей высокотехнологичной продукции, например, строительной химии, сейчас ситуация, я бы сказал, ухудшилась. Раньше мы конкурировали с дорогостоящей европейской продукцией. Теперь идёт демпинг. Поставляется та же продукция по низким ценам, но из Китая. И нужно сказать, более низкого качества, — отметил эксперт.

В качестве примера он привел строительную технику, импорт которой значительно вырос.

— Это вызов для нашей экономики. И вот здесь нужно, мне кажется, и Минпромторгу, и Министерству строительства обратить на это внимание, продумать, как обеспечить экономическую выгоду производителям российской продукции, которая реально замещает и которая реально готова сделать нашу отрасль независимой, — резюмировал он.

По данным Минстроя РФ, наибольшая зависимость от импорта наблюдается по отделочным и конструкционным строительным материалам (плитка, керамогранит лицевой кирпич клинкерный, герметики, клеи, монтажная пена, саморезы, фасадный крепеж), по инженерному оборудованию и механизмам (: запорная и регулирующая сантехническая арматура, насосное оборудование, системы кондиционирования и безопасности, автоматика), дорожным машинам (бетоноукладчики, экскаваторы, погрузчики, гусенечные асфальтоукладчики, перегружатели асфальтобетенной смести), а также по оборудованию для производства строительных ресурсов и их компонентов (минеральная изоляция, строительная химия).

Ранее редакция сообщала, что филиал Главгосэкспертизы откроется в Новосибирске.