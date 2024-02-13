Стало известно, кто в Новосибирске может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 170 тысяч различных вакансий в крупных городах России.

Интересная картина получилась в Новосибирске. Как оказалось, в столице Сибири в феврале больше всего работодатели готовы платить водителям с категориями «С» и «Е». Получается, что на рынке профессий возник дефицит опытных водителей грузовиков с прицепами. Зарплата вполне приличная ― от 150 тысяч рублей.

― На втором месте – вакансия врача-офтальмолога с зарплатой 120 тыс. рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, ― сообщает сервис.

На третьем месте отметился довольно редкий специалист ― инженер отдела огнезащиты с зарплатой до 150 тыс. рублей. Но бонусом такому кадру обещают премии и компенсацию топлива.

В рейтинге по-прежнему остаются вакансии программиста «1С» и слесаря-монтажника трубопроводов с зарплатами от 100 тыс. рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске не хватает дворников для уборки дворов.