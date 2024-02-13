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Стало известно, кто в Новосибирске может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц

  • 13/02/2024, 18:16
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Стало известно, кто в Новосибирске может зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц
Приличный доход доступен не только топ-менеджерам, но и обычным работникам.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 170 тысяч различных вакансий в крупных городах России.

Интересная картина получилась в Новосибирске.  Как оказалось, в столице Сибири в феврале больше всего работодатели готовы платить водителям с категориями «С» и «Е». Получается, что на рынке профессий возник дефицит  опытных водителей грузовиков с прицепами. Зарплата вполне приличная ― от 150 тысяч рублей.

― На втором месте – вакансия врача-офтальмолога с зарплатой 120 тыс. рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, ― сообщает сервис.

На третьем месте отметился довольно редкий специалист ― инженер отдела огнезащиты с зарплатой до 150 тыс. рублей. Но бонусом такому кадру обещают премии и компенсацию топлива.

В рейтинге по-прежнему остаются вакансии программиста «1С» и слесаря-монтажника трубопроводов с зарплатами от 100 тыс. рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске не хватает дворников для уборки дворов.

Фото: freepik.com — prostooleh

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : зарплата водители вакансии


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