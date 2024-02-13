Филиал Главгосэкспертизы откроется в Новосибирске

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов анонсировал открытие в Новосибирске территориального отдела Сибирского филиала ведомства. Об этом Манылов заявил на встрече с губернатором региона Андреем Травниковым в рамках Сибирской строительной недели.

— В области был своевременно создан региональный центр мониторинга цен строительных ресурсов (РЦМ). Работа РЦМ при непосредственной поддержке руководства Новосибирской области, позволили региону осуществить качественную подготовку к переходу на РИМ, — подчеркнул Игорь Манылов.

Глава Главгосэкспертизы отметил, что Новосибирск был одним из первых регионов, перешедших на ресурсно-индексный метод.

На встрече Андрей Травников и Игорь Манылов также обсудили вопросы взаимодействия при проведении строительной экспертизы крупных инфраструктурных объектов, возводимых на территории области, вопросы ценообразования и повышения компетенция специалистов строительной отрасли региона.

Главгосэкспертиза — федеральное автономное учреждение, подчиненное Минстрою, ответственное за государственную экспертизу проектной документации по крупным и сложным объектам.

Ранее редакция сообщала о том, что форум «Сибирская строительная неделя – 2024» начал работу в Новосибирской области.