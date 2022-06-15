Асфальт поднялся до уровня поребриков

Несмотря на то, что работы по ремонту дорог в Новосибирске в разгаре, первые дефекты, допущенные подрядчиками в текущем сезоне, уже выявлены.

— Продолжаются работы по устранению дефектов по гарантийным объектам, — комментирует текущую ситуацию глава департамента транспорта Константин Васильев. — Объем работ достаточно большой, и те планы, которые мы ставили по завершению до 1 июля, есть вероятность, что вынуждены будем продлить.

— Я получил доклад своего заместителя о том, на двух объектах работы уже закончены, в том числе на улице Нарымской, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Ставлю задачу: проверить качество ремонта. Там уже уложили асфальт, организация неплохо работает, думаю, что будут неплохие результаты. Но уложили асфальт так, что местами он вышел на уровень поребриков. Есть места, где прямо с парковочного кармана можно заехать на тротуар. Понятно, что не было в контракте замены поребриков, но существуют нормативы, расстояние по высоте должно выдерживаться. Поэтому прошу проконтролировать, проверить и в дальнейшем не снижать качество контроля.

И сейчас профильным подразделениям руководства муниципалитета предстоит повторно проконтролировать уже сделанных работ.

Еще один «дефектный» адрес, обозначенный в ходе аппаратного совещания в мэрии, — Вокзальная магистраль. Здесь речь идет уже о подрядчиках, выполняющих работы по ремонту коммуникаций, для которых укладка асфальта — не профильная задача.

— Поймали на прошлой неделе такие работы по улице Вокзальная магистраль, — сообщает начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. — Заставили заново все вскрыть и предъявить работы Технадзору.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время продолжается работа по текущему ремонту. За неделю отремонтированы 15,8 тысячи кв. м. С начала сезона площадь ремонта составила 102,3 тысячи кв. м. В текущем году к ремонту и реконструкции запланированы 43 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 43,5 км, объем финансирования работ — 2,6 млрд рублей. В настоящее время заключены муниципальные контракты на ремонт 33 объектов. До 17 июня планируется конкурс еще на 10 объектов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия планирует до конца июня подготовить паспорта дорог города.