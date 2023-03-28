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Новосибирская область стала одним из самых «безналичных» регионов в Сибири

  • 28/03/2023, 10:57
новости бизнеса
ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка в Новосибирской области в 2022 году.

Доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций составила 54% – чуть выше, чем в среднем по Сибири.

За 2022 год клиенты ВТБ в Новосибирской области провели 81,5 млн безналичных операций на общую сумму 81 млрд рублей. При этом средний чек транзакции год к году снизился на 4% и составил 992 рубля. На долю безналичных операций в регионе пришлось 54%, что превышает средний показатель по Сибирскому федеральному округу (53%).

Таким образом, Новосибирская область стала одним из самых «безналичных» регионов в Сибирском федеральном округе, наравне с Иркутской, Томской и Кемеровской областями, где доля таких операций в общем объеме операций по картам также составляет 54%. На втором месте – Красноярский край (53%), на третьем – Омская область и Алтайский край (51%).

Чаще всего новосибирцы для оплаты используют традиционные карточные транзакции: на расчеты картой приходится 76% от общего объема безналичных операций. Это не самый высокий показатель в Сибири. Для сравнения: в Иркутской области он составляет 81%, в Алтайском крае и Кемеровской области — 78%, что также соответствует среднему значению по СФО. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. В 2022 году объем таких операций в Новосибирской области вырос по сравнению с предыдущим годом в 5,5 раз. Сумма переводов в целом по СФО год к году увеличилась шестикратно. Наибольший объем операций по СБП проводят в Новосибирской (доля 23%), Кемеровской и Иркутской (по 18%) областях. Клиенты этих же регионов активнее остальных используют P2P-переводы.

«Мы отмечаем, что вместе с развитием дистанционных сервисов и бесконтактных систем оплаты, растет и уровень цифровой культуры новосибирцев. По итогам прошлого года наш регион находится в числе общероссийских лидеров по объему операций клиентов в Системе быстрых платежей и использованию переводов P2P. Вместе с тем, статистика показывает, что клиенты стали делать больше мелких покупок, чем годом ранее, что отразилось на величине среднего чека», – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ безналичный расчет


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