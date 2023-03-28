Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в должности губернатора

В ходе отчётного доклада перед депутатами Заксобрания на мартовской сессии губернатор области Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в сложившихся политических условиях. Глава региона уже в финале доклада напомнил политические условия 2018 года – года своего избрания на должность.

— Я предлагал консолидацию для социально-экономического развития региона, — напомнил губернатор. — Это удалось. Не согласен, что не было политической конкуренции. Она была в 2018 (Выборы губернатора. — Ред.), 2019 (Выборы мэра Новосибирска. — Ред.), 2020 годах, когда избирались депутаты Заксобрания и горсовета. Удалось не перейти на личности, не использовать грязный пиар. Мы смогли сконцентрировать усилия на экономическом развитии региона. Впереди — не менее острые и конкурентные кампании (Выборы губернатора в 2023, выборы мэра по новой модели в 2024, президента РФ, депутатов Заксобрания и горсовета Новосибирска в 2025.— Ред.). Уверен, что мы сможем сохранить эти взаимоотношения. Я к ним готов, готов работать с правительством области, депутатами, органами местного самоуправления представителями общественности.

Официально в поддержку не самого губернатора, а его отчёта высказались представители фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ (последняя с рядом оговорок).

Отчёт губернатора был поддержан единогласно. Как ранее пояснил председатель Заксобрания Андрей Шимкив, предварительно отчёт губернатора был представлен всем фракциям.

— Было очень много вопросов, это — рабочие моменты, — комментирует Шимкив. — Их и дальше будет много. Прошу поддержать отчёт губернатора. Нынче на выборах их будет меньше. Результат голосования депутатов — хорошее начало кампании (По выборам губернатора. — Ред.).

Напомним, что Андрей Травников длительное время не давал конкретного ответа на вопрос об участии в предстоящих осенью 2023 года выборах губернатора, что дало повод для соответствующих споров для ряда экспертов.

Ранее редакция сообщала, как для новосибирцев будут проходить выборы мэра областного центра.