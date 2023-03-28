Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в должности губернатора

В ходе отчётного доклада перед депутатами Заксобрания на мартовской сессии губернатор области Андрей Травников заявил, что готов продолжать работать в сложившихся политических условиях. Глава региона уже в финале доклада напомнил политические условия 2018 года – года своего избрания на должность.
— Я предлагал консолидацию для социально-экономического развития региона, — напомнил губернатор. — Это удалось. Не согласен, что не было политической конкуренции. Она была в 2018 (Выборы губернатора. — Ред.), 2019 (Выборы мэра Новосибирска. — Ред.), 2020 годах, когда избирались депутаты Заксобрания и горсовета. Удалось не перейти на личности, не использовать грязный пиар. Мы смогли сконцентрировать усилия на экономическом развитии региона. Впереди — не менее острые и конкурентные кампании (Выборы губернатора в 2023, выборы мэра по новой модели в 2024, президента РФ, депутатов Заксобрания и горсовета Новосибирска в 2025.— Ред.). Уверен, что мы сможем сохранить эти взаимоотношения. Я к ним готов, готов работать с правительством области, депутатами, органами местного самоуправления представителями общественности.
Официально в поддержку не самого губернатора, а его отчёта высказались представители фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ (последняя с рядом оговорок).
Отчёт губернатора был поддержан единогласно. Как ранее пояснил председатель Заксобрания Андрей Шимкив, предварительно отчёт губернатора был представлен всем фракциям.
— Было очень много вопросов, это — рабочие моменты, — комментирует Шимкив. — Их и дальше будет много. Прошу поддержать отчёт губернатора. Нынче на выборах их будет меньше. Результат голосования депутатов — хорошее начало кампании (По выборам губернатора. — Ред.).
Напомним, что Андрей Травников длительное время не давал конкретного ответа на вопрос об участии в предстоящих осенью 2023 года выборах губернатора, что дало повод для соответствующих споров для ряда экспертов.
Ранее редакция сообщала, как для новосибирцев будут проходить выборы мэра областного центра.
Фото правительства Новосибирской области
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