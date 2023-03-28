В Новосибирске состоялась всероссийская олимпиада для глухих школьников

В олимпиаде приняли участие более 120 школьников из 30 регионов России (включая Донецкую народную республику) и Казахстана.

Олимпиада проходила в течении двух дней. Помимо конкурсной программы участники приняли участие в мастер-классах и интерактивных профориентационных мероприятиях. Развлекательная часть программы прошла в Городской инклюзивной студии «Белый воробей».

Для родителей и педагогов был организован нетворкинг «Современные технологии профориентации школьников с нарушением слуха».

«Данная олимпиада — очень важное событие для нас, к которому мы готовимся целый год. И это не случайно, так как мы понимаем насколько важно для ребят побывать здесь. С нашей точки зрения такого рода мероприятия дают очень многое ребятам: они пробуют себя, попадают в большое сообщество, в котором можно обрести новые социальные связи и презентовать себя», — пояснила Осьмук Людмила Алексеевна, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

Новшеством олимпиады в этом году стало вручение ГРАН-ПРИ, обладателем которого стал ГОУ «Кузбасский центр образования» (г. Кемерово).

«В наше время проводится большое количество предметных олимпиад для школьников, но, к сожалению, далеко не все адаптированы для участников с нарушением слуха. Поэтому олимпиада «Траектория DEAF» уже более 20 лет вызывает живой интерес и собирает большое количество участников», — пояснила Валерия Дегтярева, руководитель Центра инклюзивного сопровождения НГТУ.

Организатор мероприятия: Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, Институт социальных технологий НГТУ и Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области.

Спонсором мероприятия выступили ПАО «МТС и ПАО «Сбербанк».

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Фото предоставлено ООО «Смарт-Регион»