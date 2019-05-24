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Новосибирская область стала регионом-лидером по количеству открытых счетов эскроу физлицам

  • 24/05/2019, 18:08
Более двухсот счетов эскроу открыто Сбербанком в Новосибирской области.

Новосибирская область стала регионом-лидером по количеству открытых счетов эскроу физлицамСумма размещенных на них средств в регионе превысила 500 млн рублей.

Новосибирская область вошла в число российских регионов-лидеров по количеству открытых Сбербанком счетов эскроу физическим лицам. Об этом на пресс-конференции сообщил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

По данным на 24 мая 2019 года в рамках нового строительного законодательства в регионе открыто уже 266 счетов эскроу. Сумма размещенных на них средств составляет 545,6 млн рублей.

На сегодня Сбербанк в Новосибирской области реализовал сделки проектного финансирования с применением механизма эскроу для 6 застройщиков.

— Новосибирск является регионом с повышенной активностью в части открытия эскроу-счетов, одна из первых сделок с использованием эскроу-счетов была реализована также именно в Новосибирске. На сегодня топ-3 по количеству открытых счетов-эскроу – это Ленинградская область, Челябинская и Новосибирская, по количеству сделок – Московская, Челябинская и Кировская, — отметил старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов.

В Новосибирске первый договор о долевом участии с использованием ипотечных средств и счета эскроу был заключен Сбербанком в октябре 2018 года.

Всего в Сбербанке на сегодня открыт 2271 счет эскроу, из них раскрытыми являются 106.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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