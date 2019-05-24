 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирские экспортеры продуктов питания могут заключить сделки на 5,5 млн долларов

  • 24/05/2019, 18:04
Таковы итоги участия новосибирских компаний в международной китайской выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2019».

Компании-производители продуктов питания и оборудования для продуктовой промышленности из Новосибирской области приняли участие в ежегодной международной китайской выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2019», которая проходила с 14 по 16 мая 2019 года в Шанхае (КНР). Новосибирские экспортеры представили свою продукцию на региональном стенде и провели с возможными партнерами и заказчиками ряд переговоров, деловой потенциал которых составляет порядка 5,5 млн долларов, сообщили в агентстве Гранат.

Отмечается, что ведущую продуктовую выставку Азии посетили пять компаний-экспортеров из Новосибирской области Российской Федерации: ООО «НТС», ООО «Бротех», ОАО «Новосибхолод», ООО «Звезда», OOO «ТРИМЭКС». В рамках участия в «SIAL China 2019» представители этих компаний провели 33 деловые встречи, по итогам которых могут быть заключены сделки на 5,5 млн долларов.

В этом году выставку «SIAL China» посетило более 110000 профессионалов, в качестве экспонентов приняли участие более 4000 компаний, среди которых – основные игроки международного рынка ритейла, HoReCa, торговли, производства и услуг в пищевой промышленности, а выставочная зона заняла 17 залов площадью 199500 кв. м. «SIAL China 2019» стала самой масштабной за все время ее проведения.

Фото: предоставлено агентством

Популярное с сайта

Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

24/05/2019, 14:01
Всего на торги будет выведено 7,8 млрд руб.
Работы по шумозащите никого не заинтересовали

Работы по шумозащите никого не заинтересовали

24/05/2019, 13:39
На тендер по замене окон вблизи четвертого моста не подано ни одной заявки.
Новосибирск признан лучшим торговым городом России

Новосибирск признан лучшим торговым городом России

24/05/2019, 13:05
Минпромторг РФ рассмотрел 823 заявки на участие в конкурсе.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Иностранцы познакомили новосибирских медсестёр с трендами мировой медицины

24/05/2019, 16:33

Зарплата HR-специалистов в Новосибирске за год снизилась на 13%

24/05/2019, 16:10

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

24/05/2019, 16:00

Цены на жильё на вторичном рынке в Новосибирске выросли на 10%

24/05/2019, 15:28

Инженеры НГТУ НЭТИ создадут электромобиль по концепции суперкара Marussia

24/05/2019, 15:10

Первые тендеры по инфраструктуре ЛДС разыграны

24/05/2019, 14:01

Работы по шумозащите никого не заинтересовали

24/05/2019, 13:39

Новосибирск признан лучшим торговым городом России

24/05/2019, 13:05

Минэкономразвития РФ учло предложения новосибирского бизнес-омбудсмена по федеральному законопроекту

24/05/2019, 12:45

Лесной фонд Новосибирской области стал богаче на 20,8 тысяч гектаров

24/05/2019, 12:12

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска