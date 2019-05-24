Новосибирские экспортеры продуктов питания могут заключить сделки на 5,5 млн долларов

Компании-производители продуктов питания и оборудования для продуктовой промышленности из Новосибирской области приняли участие в ежегодной международной китайской выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2019», которая проходила с 14 по 16 мая 2019 года в Шанхае (КНР). Новосибирские экспортеры представили свою продукцию на региональном стенде и провели с возможными партнерами и заказчиками ряд переговоров, деловой потенциал которых составляет порядка 5,5 млн долларов, сообщили в агентстве Гранат.

Отмечается, что ведущую продуктовую выставку Азии посетили пять компаний-экспортеров из Новосибирской области Российской Федерации: ООО «НТС», ООО «Бротех», ОАО «Новосибхолод», ООО «Звезда», OOO «ТРИМЭКС». В рамках участия в «SIAL China 2019» представители этих компаний провели 33 деловые встречи, по итогам которых могут быть заключены сделки на 5,5 млн долларов.

В этом году выставку «SIAL China» посетило более 110000 профессионалов, в качестве экспонентов приняли участие более 4000 компаний, среди которых – основные игроки международного рынка ритейла, HoReCa, торговли, производства и услуг в пищевой промышленности, а выставочная зона заняла 17 залов площадью 199500 кв. м. «SIAL China 2019» стала самой масштабной за все время ее проведения.

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