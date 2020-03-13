Новосибирская область усилит электронную торговлю

В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году будет усилено направление электронной торговли – данный формат внешнеэкономического взаимодействия будет усилен в связи с развитием в мире коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В настоящее время в регионе серьезные инвестиции направляются в развитие логистического комплекса, электронной торговли, на которой в этом году в связи с ситуацией с распространением коронавируса в мире мы делаем особый акцент. Новосибирская область работает со 110 странами, в тройке лидеров – Китай, Германия, Казахстан. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2019 году составил более 6 млрд долларов, при этом экспорт по итогам года на 300 млн долларов превысил импорт. По реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Новосибирская область по итогам 2019 года занимает четвертое место в Сибири, — подчеркнул и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Депутат Госдумы РФ, председатель Экспертного совета по развитию ВЭД Андрей Ветлужских отметил, что Новосибирская область работает с крупными операторами электронной торговли, и является крупным логистическим центром.

— Здесь есть четкое понимание того, что нужно корректировать в законодательстве и в позициях ведомств для увеличения транспортно-логистических возможностей Новосибирской области и России в целом, — подчеркнул Андрей Ветлужских.

По итогам экспертного совета будут составлены рекомендации для внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности, поправки коснутся работы таможенных органов, промышленности, санитарного, пограничного контроля и других направлений. Также конкретные предложения будут сформулированы по отраслям с целью инвестиционного развития и увеличения экспортного потенциала территорий РФ. В числе предложений министерства экономического развития Новосибирской области – устранение административных барьеров в сфере ВЭД, повышение компетенций в маркетинге, упрощение безвизового режима для развития рынка экспортных услуг и другие.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области