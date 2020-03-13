Новосибирские компании оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Центрального района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал», «Микрокредитная компания Авантаж» и «Сириус-Трейд» приняты на работу бывшие федеральные государственные гражданские служащие, работавшие ранее в налоговых и таможенных органах.

— Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудовых договоров с указанными сотрудниками не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту их службы, — говорится в сообщении.

Прокурор возбудил в отношении обществ дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам их рассмотрения назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 150 тыс. рублей.

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