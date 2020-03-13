«Все прекрасно понимают, что расти дальше некуда»

Бизнес о кризисе. Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК»:

— На мой взгляд, глобальная экономика, современная модель развития, основанная на монетарной подпитке постоянного роста, дошла до очередного пика, выше которого уже, если так можно выразиться, нет «воздуха», нет ресурсов для подъема. Ставки рефинансирования большинства крупных центральных банков и так уже на нуле, и дальше только перезагрузка, причем глубокая. Я считаю, что коронавирус — это прекрасный повод, чтобы мировой финансовой системе нажать кнопку «reset».

По всему миру останавливается торговля, нарушаются производственные цепочки, замирает производство, и наверняка будет объявлено, что причина нового экономического кризиса — это эпидемия. Хотя все и так прекрасно понимают, что расти дальше некуда. Достаточно просто взглянуть на график SPX500. Нас ждет продолжительный кризис, и очень печально, что глобальным «воротилам» не хватило мужества признать существование неразрешимых проблем в мировой экономике, а пришлось разыгрывать такой спектакль.

Роста цен на бензин и дизтопливо не приходится ожидать ввиду уже отработанной системы госрегулирования, которая возмещает нефтяным компаниям недоимку средств. К тому же ожидать повышения спроса на топливо в условиях фактически полной остановки авиасообщения не приходится.

Следует ожидать понижения спроса по всему спектру товаров и услуг — минимум на 20%. Туристическая отрасль парализована, ресторанный бизнес в стагнации, потребитель изрядно напуган, а следовательно, заказы на товары длительного пользования будут снижаться.

Фото предоставлено пресс-службой компании