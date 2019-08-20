Новосибирская область увеличила экспорт товаров на 27 %

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в I квартале 2019 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, составил 977,7 млн. долларов США, сообщили в Новосибирскстате.

— Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 150 млн. долларов США (в I квартале предыдущего года было отрицательное – 36,5 млн. долларов США). Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются страны дальнего зарубежья – почти 82% всего товарооборота, — подчеркнули статистики.

Отмечается, что по сравнению с I кварталом предыдущего года экспорт увеличился почти на 27%, импорт снизился на 14%, соответственно объемы торговли составили 563,8 и 414 млн. долларов США.

— Экспорт товаров представлен в основном минеральными продуктами (58,2% общего объема), машинами, оборудованием и транспортными средствами (19,7%), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (кроме текстильного) (7,3%). Среди импортных товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства (38,2%), продукция химической промышленности, каучук (16,5%), текстиль, текстильные изделия и обувь (16,3%), — уточнили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, внешнеторговый оборот транспортных услуг, по данным статистической отчетности, в I квартале 2019 года сложился в размере 201,8 млн. долларов США. Ведущим видом транспорта оставался воздушный, его доля составила 82,4% (166,4 млн. долларов США), доля железнодорожного транспорта – 15,7% (31,8 млн. долларов США). В структуре внешнеторгового оборота транспортных услуг традиционно доминировали операции со странами дальнего зарубежья – почти 96% общего объема.

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