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Автолюбители Новосибирска стали чаще покупать дизельные авто

Спрос на них вырос на 3%.
  • 20/08/2019, 16:14
Автолюбители Новосибирска стали чаще покупать дизельные авто

В Новосибирске спрос на дизельные автомобили вырос на 3% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», проанализировав предпочтения новосибирских автолюбителей. Отмечается, что средняя цена на них увеличилась на 8% и достигла 1 058 263 рублей. В целом по стране стоимость дизельных авто составила 987 454 рубля (+7% за год).

При этом, больше всего спрос на дизельные авто вырос в Красноярске (35%), Ульяновске (21%) и Краснодаре (15%). В Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде он, наоборот, упал на 9%, 6% и 6% соответственно.

Что касается цены, то наиболее сильно «дизель» подорожал в Иркутске (37%), Екатеринбурге (31%) и Челябинске (21%). Единственный город, где средняя цена снизилась, а не выросла – это Самара.

— В топ-5 самых популярных марок у новосибирских автолюбителей вошли: Toyota (29,2% от общего спроса), Mercedes-Benz (10,3%), Nissan (8,5%), Mitsubishi (5,9%) и Land Rover (5,7%). Сильнее всего среди них выросли цены на дизельные автомобили Toyota (43%). Спрос наиболее сильно возрос на «дизели» Mitsubishi (34%), — констатировали эксперты «Авито Авто».

Самыми дорогими из широко востребованных автомобилей являются Land Rover (средняя стоимость дизельного транспортного средства этого бренда составила 1 946 892 рубля). Второе место занял BMW (1 779 225 рублей), третье – Audi (1 561 111 рублей).

В Новосибирске в топ-10 наиболее популярных моделей первые места заняли дизельные автомобили японского автопроизводителя Toyota: Land Cruiser (14% от общего спроса) и Town Ace (5,1%). Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz Sprinter (3,7%).

В целом по России лидерами среди популярных моделей дизельных авто стали Ford Transit (4,2%), Volkswagen Transporter (4,1%) и Toyota Land Cruiser (3,9%). В топе «трендовых» моделей Hyundai Grand Starex и Peugeot Traveler. Также за год в разы выросла популярность машин в ценовой категории до 500 000 рублей – Toyota Corolla Verso, Mercedes-Benz T1, Mercedes-Benz MB100, ГАЗель 2747.

Фото: Toyota Motor Europe

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