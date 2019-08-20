Просроченная задолженность по зарплате в регионе выросла на 3,3 млн рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за июль текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 августа 2019 года составила 67,1 млн. рублей (на 1 июля 2019 года — 63,8 млн. рублей). Из них 12,9 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, своевременно не получили заработную плату 1486 человек. В среднем на одного работника приходилось по 45141 рублю невыплаченной заработной платы.

— По состоянию на 1 августа 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: АО «НЭВЗ-Керамикс», Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», ООО «Посевнинский завод спецтехники» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 81,3% общей суммы задолженности, — уточнили в Новосибирскстате.

Отмечается, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

Фото: pixabay.com, автор- Chronomarchie