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Сайт АО «РЭС» — доступный и удобный источник информации для потребителей

  • 06/03/2019, 17:14
В конце февраля 2019 года был существенно улучшен функционал одного из разделов корпоративного сайта АО «РЭС».

Сайт АО «РЭС» - доступный и удобный источник информации для потребителейВ акционерном обществе «Региональные электрические сети» уделяется особое внимание системе взаимоотношений с потребителями, в частности, повышению доступности и удобства получения необходимой информации на корпоративном сайте www.eseti.ru.

В рамках решения этой задачи осуществляется постоянная актуализация сайта и наполнение его новыми разделами. В конце февраля 2019 года был существенно улучшен функционал раздела корпоративного сайта АО «РЭС» «Отключения электроэнергии» в части информирования потребителей о работах с отключением электроэнергии.

Для удобства потребителей в разделе был реализован сервис адресного поиска в перечне планируемых отключений электрической энергии. Причем поиск можно вести как укрупнённо, так и более детально. Выбрав из выпадающего списка какой-либо район Новосибирской области, отдельный населенный пункт или даже конкретную улицу, можно увидеть список всех работ с отключениями электроэнергии в данной локации, а также информацию о времени восстановления электроснабжения.

Отдельно стоит отметить, что сервис полноценно функционирует на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство, то также обеспечивает удобство и доступность информации.

Нелишним будет напомнить потребителям о том, какие правила необходимо соблюдать при отключениях электроэнергии. Для решения задачи по информированию населения во избежание паники при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации на официальном сайте АО «РЭС» существует специальный раздел-памятка «Что делать при отключении электроэнергии?». В нем подробно описывается порядок действий в случае прекращения электроснабжения, а также указываются источники получения оперативной информации, в том числе контакты ЕДДС всех муниципальных образований Новосибирской области. Подобная памятка, безусловно, будет полезна для всех потребителей электрической энергии.

В компании понимают всю важность эффективной работы корпоративного сайта для облегчения взаимодействия со всеми заинтересованными аудиториями, поэтому сайт АО «РЭС» постоянно актуализируется, добавляются новые сервисы, наполняются и поддерживаются в актуальном состоянии разделы с полезными сведениями для потребителей.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

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