Новосибирская область увеличила отчисления по налогам в федеральный бюджет

— За 2 месяца в консолидированный бюджет Новосибирской области перечислено 27,2 млрд рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в федеральный бюджет поступило 10,5 млрд — темп роста составил 40%, в региональный и местные бюджеты 16,7 млрд — +2%, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФЕС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

По данным налоговиков, за 2 месяца 2021 года на 9% выросли поступления по НДФЛ, на 8% по налогу на совокупный доход (упрощенка, остатки по вмененке и патенты). Самый большой прирост показал НДС — 47% до 9 млрд рублей. При этом по налогу на прибыль сохраняется отрицательная динамика — — 15%, идет снижение по имущественным налогам.

Снижение поступлений в налоговой увидели и по страховым взносам — на 8% до 18 млрд.