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Новосибирские аграрии получат отсрочку платежа по удобрениям

  • 16/03/2021, 13:58
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирские аграрии получат отсрочку платежа по удобрениям
Часть минеральных удобрений теперь будет поставляться аграриям через региональных операторов с рассрочкой платежа до осени 2021 года.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области договорилось с региональными поставщиками удобрений о предоставлении новосибирским сельхозпроизводителям отсрочки платежа. Об этом глава министерства Евгений Лещенко сообщил на оперативном совещании в правительстве в ходе доклада о реализации на территории региона федеральной инициативы о фиксации цен на наиболее важные материалы на период предстоящей посевной кампании, в частности удобрения и ГСМ.

— Мы встречались на прошедшей неделе с региональными поставщиками удобрений. Договорились о возможности отсрочки платежа по поставляемым ими удобрениям до осени текущего года. Такая договоренность достигнута, и этот механизм будет использоваться в дополнение к основному механизму работы с производителями минеральных удобрений, поставляющими свою продукцию сельхозпроизводителям по контрактам напрямую, — сообщает Евгений Лещенко. — Кроме того, мы ведем мониторинг и знаем ситуацию в других регионах РФ — удорожание по минеральным удобрениям у нас наименьшее.

Что касается топлива, то, несмотря на «традицию» фиксации под гарантии объемов, здесь наблюдается заметное удорожание к уровню прошлого года.

С ПАО «Газпром нефть» мы подписали соглашение о снижении отпускных цен товаропроизводителям Новосибирской области на 500 рублей, сообщает глава регионального Минсельхоза. К сожалению, есть определенное удорожание к уровню прошлого года около 3 тысяч рублей за тонну.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в регионе уровень накопления материально-технических ресурсов выше уровня прошлого года. Закуплены 65 тысяч тонн минеральных удобрений (62% к плану, + 20 тысяч тонн к уровню 2020 года). Семян приобретено 28,4 тысячи тонны (+1,5 тысячи тонн). Возобновлено накопление ГСМ. По состоянию на 11 марта имеется 14,8 тысячи тонн дизельного топлива (40% от потребности, +4,5 тысячи тонн к уровню 2020 года), бензина 1,2 тысячи тонн (57%). 10 марта на станцию Сокур поступили 5 тысяч тонн топлива. Осуществляется его отгрузка производителям. С начала года приобретены 332 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 1,2 млрд рублей: тракторов — 50, зерноуборочных комбайнов 13. Объем приобретения в 2 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Фото: pixabay.com, автор- Pascvii

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Рубрики : Бизнес

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Теги : цены удобрения сельское хозяйство ГСМ


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