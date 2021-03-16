Прививки от клещевого энцефалита начали делать в поликлиниках Новосибирска

Новосибирские инфекционисты призвали жителей пройти курс вакцинации от клещевого энцефалита. Во всех поликлиниках уже сформирован необходимый запас вакцины. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе регионального правительства.

Эпидемический сезон клещевых инфекций начинается в области с 1 апреля. Поэтому защититься от нежелательных последствий лучше заранее — сделать прививку от энцефалита можно бесплатно в любой поликлинике.

— Вакцинироваться против клещевого энцефалита в соответствии с санитарными правилами можно круглый год. Но в текущем сезоне есть одна особенность: между прививкой против коронавируса и любой другой должен быть интервал не менее 30 дней. То есть, если вы вакцинировались против ковида, против энцефалита можно сделать прививку только через месяц. И наоборот: после прививки от энцефалита нужно будет подождать 30 дней, прежде чем вакцинироваться против коронавируса, — рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

В пресс-службе правительства отметили, что в поликлиниках региона на сегодняшний день имеется 38 680 доз противоэнцефалитных вакцин для взрослых и 31 741 доза вакцин для детей.

— На складе «Новосибоблфарма» также есть запас и взрослых, и детских вакцин: 186 330 и 62 775 доз соответственно. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки, — уточнили в правительстве области.

Полный курс вакцинации включает три дозы, они вводятся с интервалом в две недели. Среди противопоказаний к вакцинации специалисты назвали острые заболевания, тяжёлые аллергические реакции на компоненты вакцины.

Напомним, первый укус клеща зарегистрирован в Новосибирске 11 марта. Медики призывают сделать прививку, так как иммуноглобулин, введенный после укуса, не гарантирует спасение от болезни.