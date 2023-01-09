Новосибирская область в числе регионов с наиболее успешными практиками поддержки учителей

В Минпросвещении России назвали 12 регионов, где в 2022 году реализовали наиболее успешные практики по поддержке педагогов. В их число попала Новосибирская область.

Ключевыми направлениями работы региональных органов образования в этом году стали привлечение молодых учителей, социальные гарантии педагогов и поддержка учителей сельских школ, профессиональный рост педагогов, отметили в Минпросвещения РФ. Так, во многих регионах страны задача по привлечению молодых специалистов в школы решается с помощью различных материальных поощрений: процентной надбавки к заработной плате при приеме на работу, разовых выплат и фиксированных доплат.

− В Новосибирской области педагоги, выходящие на пенсию по старости, получают денежное пособие в трехкратном размере средней месячной заработной платы, − говорится в сообщении.

Также успешные практики поддержки учителей отмечены в Вологодской, Волгоградской и Ивановской областях, в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, в Рязанской, Белгородской и Новгородской областях, Кабардино-Балкарии и Марий Эл.