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Опыт организации новогодних мероприятий используют при подготовке к юбилею Новосибирска

  • 09/01/2023, 13:05
Автор:
Новогодняя столица России
Городу также рекомендовали поработать над тем, чтобы программа новогодних и рождественских мероприятий-23/24 была не хуже, чем нынешняя.

— Я хотел бы поблагодарить вас и команду мэрии за проведение мероприятий по проекту «Новосибирск — новогодняя столица России», — обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Празднование вышло на новый уровень и масштаб. Как мне показалось, это понравилось новосибирцам.

Новогодняя столица России

В итоге глава региона предложил мэрии использовать полученный опыт при подготовке к юбилейному празднованию Дня города — 130 лет с момента основания, — которое пройдет в конце июня, а также при организации новогодних и рождественских мероприятий-23/24 года.

Новогодняя столица России

— Предлагаю вне зависимости от статуса и федеральных проектов продолжить практику такой масштабной программы празднования Нового года, собрать отзывы от горожан и гостей города, проанализировать позитивные оценки, предложения и замечания. Поддерживаю, чтобы в следующем году программа новогодних и рождественских мероприятий прошла в не меньшем формате, чем в нынешнем. Давайте продолжать то, что понравилось жителям и гостям Новосибирска, — подчеркнул Травников.

Новогодняя столица России

По оценке мэра Новосибирска Анатолия Локтя, мероприятия, которые прошли в городе, были направлены не только на развитие внутреннего туризма и туристической привлекательности Новосибирска, но фактически послужили консолидации общества, в том числе в части патриотической направленности.

Новогодняя столица России

— Новосибирск продемонстрировал возможность и готовность проводить мероприятия федерального масштаба, — заявил Локоть.

Новогодняя столица России

Напомним, на минувший новогодних праздниках Новосибирск передал эстафету «Новогодней столицы России» мэру Суздаля Сергею Сахарову.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области запущен проект «Земля для туризма»

Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Суздаль Новосибирск

Теги : юбилей Новосибирска новогодняя столица России День города Новосибирска


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