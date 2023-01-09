Опыт организации новогодних мероприятий используют при подготовке к юбилею Новосибирска

— Я хотел бы поблагодарить вас и команду мэрии за проведение мероприятий по проекту «Новосибирск — новогодняя столица России», — обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Празднование вышло на новый уровень и масштаб. Как мне показалось, это понравилось новосибирцам.

В итоге глава региона предложил мэрии использовать полученный опыт при подготовке к юбилейному празднованию Дня города — 130 лет с момента основания, — которое пройдет в конце июня, а также при организации новогодних и рождественских мероприятий-23/24 года.

— Предлагаю вне зависимости от статуса и федеральных проектов продолжить практику такой масштабной программы празднования Нового года, собрать отзывы от горожан и гостей города, проанализировать позитивные оценки, предложения и замечания. Поддерживаю, чтобы в следующем году программа новогодних и рождественских мероприятий прошла в не меньшем формате, чем в нынешнем. Давайте продолжать то, что понравилось жителям и гостям Новосибирска, — подчеркнул Травников.

По оценке мэра Новосибирска Анатолия Локтя, мероприятия, которые прошли в городе, были направлены не только на развитие внутреннего туризма и туристической привлекательности Новосибирска, но фактически послужили консолидации общества, в том числе в части патриотической направленности.

— Новосибирск продемонстрировал возможность и готовность проводить мероприятия федерального масштаба, — заявил Локоть.

Напомним, на минувший новогодних праздниках Новосибирск передал эстафету «Новогодней столицы России» мэру Суздаля Сергею Сахарову.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области запущен проект «Земля для туризма».