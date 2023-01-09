Квартиру новосибирца атаковали полчища жуков с пихты

Житель Новосибирска приобрел пихту в местном флористическом центре еще в середине декабря, а под Рождество дерево вдруг «ожило». По всей квартире от него стали распространяться клопы и пауки. Подробности инцидента новосибирец сообщил изданию КП-Новосибирск.

— 17 декабря мы забрали дерево и поставили у себя в квартире. Никаких жуков не заметили, ствол был чистый, рассказывает Кирилл Васильев. — 6 января я решил осмотреть ствол дерева. А там все усыпано жуками! И маленькими, и большими. Даже паука там увидел, он уже успел сплести паутину на звезде.

Во флористическом центре на претензию Кирилла ответили, что при продаже товар был надлежащего качества, а потом и вовсе добавили, что растения возврату не подлежат. Однако санитарный сертификат к сообщению все-таки приложили.

— В итоге возвращать деньги они отказались, — посетовал Кирилл.

Биолог Алексей Яновский считает, что в данном случае покой семьи Васильевых нарушили травянистые клопы.

— На стадии молодых особей клопы зимуют в кронах пихт. От гибели на морозе их спасает природный антифриз, а именно глицерин, который замещает в тканях беспозвоночных воду перед наступлением зимы. В теплом помещении клопы очнулись и стали активными, поползли по квартире, — заключил эксперт.

По мнению юриста Константина Зиновьева, в данной ситуации можно было обратиться с иском в суд. Но для этого было важно провести экспертизу, чтобы определить истинную причину появления насекомых. Но раз дерево уже выбросили, то ничего доказать, к сожалению, не получится.

Ранее редакция сообщала, что продукты с пищевыми добавками из сверчков предложили производить в России в рамках импортозамещения.

Фото с сайта КП-Новосибирск