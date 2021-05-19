Определён генподрядчик строительства синхротрона «СКИФ» в Новосибирске

Правительство РФ определило генподрядчика строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект ЦКП «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0».

— Определить акционерное общество «Концерн Титан-2» единственным исполнителем осуществляемой Минобрнауки России закупки работ по строительству объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включая монтаж инженерных систем и оборудования, — говорится в документе.

Предельный срок госконтракта — до 15 мая 2023 года. Отмечается также, что исполнитель может привлекать субподрядчиков, но при условии выполнения собственными силами не менее 60% общего объема работ, предусмотренных госконтрактом.