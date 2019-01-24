Новосибирская область в рейтинге самых дорогих строящихся жилых комплексов России

ЦИАН подготовил рейтинг регионов России с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах. Для данного рейтинга были отобраны проекты, в которых по состоянию на вторую половину января 2019 года продолжаются строительные работы. В каждом из регионов страны был выбран самый дорогой объект, стоимость которого и определила позицию субъекта в рейтинге, сообщили в пресс-службе ЦИАН.

Лидером рейтинга становится Москва с показателем 664,03 млн рублей. Это пентхаус площадью 266 кв. м в элитном жилом комплексе «Полянка/44», в котором в ближайшие недели будет оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию. Пока этого не произошло, данный лот является самым дорогим в строящихся домах столицы.

Серебряный призер – Санкт-Петербург. Максимальный ценник здесь – 256 млн рублей. В этом бюджете выставлен на продажу пентхаус площадью 256 кв. м в жилом комплексе ESPER CLUB. Впрочем, до ввода в эксплуатацию остается еще целый год, за это время объект сможет несколько отыграть отставание от столицы.

Ни один из остальных участников рейтинга не смог преодолеть отметку в 50 тыс. рублей. Ближе всех к ней оказалась Московская область. Самая дорогая квартира в строящемся доме здесь обойдется в 43,62 млн рублей. Это жилой комплекс Level Barvikha Residence на престижном Рублево-Успенском шоссе. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 150 кв. м, а уже во втором квартале текущего года есть шанс получить ключи.

Награда за четвертое место отправляется на Дальний Восток. В жилом комплексе «Аквамарин» в бухте Федорова во Владивостоке самая дорогая на текущий момент квартира выставлена на продажу за 40,35 млн рублей. Площадь недвижимости составит 188 кв. м, а ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2019 года.

Пятая строчка у проекта, также расположенного на берегу моря, но значительно более теплого. Это ЖК «Аю-Даг» в городском округе Алушта. В нем предлагаются апартаменты площадью 159 кв. м с террасой и видом на море и горы. Обойдется данный лот в 32,26 млн рублей. При этом данный проект имеет наиболее отдаленные сроки ввода в эксплуатацию в первой десятке – сдача запланирована на конец 2021 года.

Максимальный ценник в Новосибирске сегодня находится на отметке в 31,58 млн рублей. За эту сумму предлагается пентхаус площадью 196 кв. м в клубном доме Prime House. Объект занимает половину верхнего этажа, он с трех сторон окружен стеклянными стенами, за счет чего открываются прекрасные виды на город.

Седьмая строчка у Хабаровского края. Здесь в центре Хабаровска возводится жилой комплекс «Культура», самая дорогая квартира в котором обойдется в 29,5 млн рублей. Преимуществом этого лота является открытая терраса площадью более 100 «квадратов» с панорамными видами на Амур и на город.

Специалисты отметили, что Алтайский край довольно редко фигурирует в рейтингах ЦИАН, однако по показателю максимальной стоимости квартир в строящихся домах этому региону удалось попасть в топ-10 и закрепиться на восьмом месте. Самый дорогой лот выставлен на продажу за 23,41 млн рублей. Это квартира площадью 234 кв. м в жилом комплексе «Центральный» в центре Барнаула.

Девятое место у жилого комплекса «Седьмое небо» и Екатеринбурга. С ценником 22,48 млн рублей здесь экспонируется пентхаус площадью 225 кв. м на последнем 24-м этаже. Планировка квартиры предусматривает наличие террасы с панорамными видами на город.

Замыкает первую десятку регионов России с самыми дорогими квартирами в строящихся домах Краснодарский край. Здесь традиционно объекты с наиболее высокими ценами находятся не в административном центре региона, а на черноморском побережье. Из возводящихся сегодня проектов самым дорогим является апарт-отель Adagio Le Rond Sochi, цены в котором доходят до 20,51 млн рублей. Причем в этом бюджете предлагается самый компактный лот в топ-10 – его площадь составляет всего 93 кв. м.

Фото: пресс-служба ЦИАН