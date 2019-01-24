В 2018 году«Искитимцемент» изготовил более 1 млн тонн цемента

С января по декабрь предприятие изготовило 1 млн 18 тыс. тонн и реализовало 1 млн 10 тыс. тонн цемента — соответственно на 1,4% и 2,2% меньше, чем в 2017 году. Производство клинкера составило 876 тыс. тонн (+4,8% к уровню 2017-го). Снижение объемов реализации готовой продукции связано с невысокой емкостью цементного рынка в Сибирском федеральном округе, а также уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки (-27% в Уральский Федеральный Округ), сообщили в пресс-службе компании.

— Основными рынками сбыта в 2018 году для «Искитимцемента» остаются Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край. Отгрузка продукции производилась всеми возможными видами транспорта, при этом самой востребованной у клиентов оставалась автодоставка. Данным способом отгружено 561 тыс. тонн цемента, в том числе 233 тыс. тонн — собственными цементовозами предприятия (51,3% от общего объема навального цемента, доставленного автотранспортом). По железной дороге заказчикам направлено 448 тыс. тонн, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что из всего ассортимента предприятия наибольшим спросом в прошлом году пользовался портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б — за 12 месяцев произведено 517 тыс. тонн данного вида продукции. Также востребованным оказался высокомарочный цемент ЦЕМ I 42,5 Б, объем выпуска которого составил 418 тыс. тонн за отчетный период.

В 2018 году потребители отдавали предпочтение навальному цементу — 632 тыс. тонн (62,6% от общего объема реализованной продукции АО «Искитимцемент») направлено авто- и ж/д транспортом. В бумажных мешках по 25 и 50 кг отгружено 198 тыс. тонн цемента (19,6%), в том числе на палетах — 14,4 тыс. тонн. В мягких контейнерах по 1000 кг доставлено 180 тыс. тонн продукции (17,8%).

— Учитывая основные тенденции на строительном рынке и данные экспертов отрасли, мы планируем в 2019 году произвести и реализовать 1 млн тонн цемента, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Актуальными для нашего предприятия остаются задачи по удовлетворению потребностей клиентов и сохранению конкурентных преимуществ, поддержанию стабильно высокого качества продукции, а также по своевременной организации ремонтов и соблюдению принципов социальной ответственности бизнеса.

Фото: пресс-служба компании