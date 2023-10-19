Налоговые поступления от туриндустрии Новосибирской области выросли до 6 млрд рублей

Объем налоговых поступлений от туристической отрасли растет. Об этом в рамках специального выпуска программы «Вести Новосибирск», посвящённого развитию туризма, рассказал министр экономического развития Лев Решетников.

— Если в 2022 году объём налоговых поступлений в региональный бюджет составлял порядка 2 миллиардов рублей, то в этом году он уже составляет чуть больше 6 миллиардов рублей. Это сопоставимо с такими отраслями, как строительная, — отметил он.

Он напомнил, что в регионе реализуется госпрограмма в сфере туризма в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям и администрациям районов. Размер гранта может доходить до 5 миллионов. В качестве примера Лев Решетников привел обустройство экологической тропы в Маслянинском районе и обустройство парка в Краснозерском районе.

— В целом на гранты бизнесу в регионе направляется порядка 50 млн рублей ежегодно. Примерно такая же сумма выделяется администрациям районов, — добавил глава минэкономразвития.

Более капиталоемким проектам в регионе предоставляются налоговые льготы.

— Ежегодный объем налоговых льгот при строительстве гостиниц и санаториев составляет порядка 5 миллиардов Порядка 170 миллионов ежегодно выделено в качестве субсидий на различные инвестиционные объекты, — уточнил Лев Решетников.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов.