Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов

Новосибирскую область в 2022 году посетили более 1 млн. 300 тыс. туристов. Об этом в эфире телеканала «Вести Новосибирск» сообщил губернатор региона Андрей Травников. По количеству туристов регион обогнал Республику Алтай, Кемеровскую область с ее горнолыжным курортом Шерегеш и Иркутскую область с озером Байкал. Речь идет только о тех, кто официально останавливался в гостиницах и хостелах региона.

Андрей Травников, что одним из факторов привлечения туристов в регион является наличие Обского водохранилища и озер.

— Нам в отличие от соседних регионов повезло. На нашей территории есть «большая вода». Это Обское море и озеро Чаны. И мы видим, что эти объекты привлекают туристов из разных регионов, — сказал глава региона.

Кроме того, среди факторов, которые привлекают туристов в регион, он назвал санатории и сам Новосибирск.

— В Новосибирск приезжает много гостей из других регионов и по командировочным делам, и так называемый отдых выходного дня с посещением нашего зоопарка, Аквапарка, театров и торговых центров Новосибирска, — отметил Андрей Травников.

Немаловажную роль, по его мнению, является и удобная логистика.

По данным регионального правительства, уже за 7 месяцев 2023 года турпоток в Новосибирскую область превысил 723,8 тысяч человек. Для сравнения в 2022 году этот показатель был на уровне 527,1 тыс человек.

Ранее редакция сообщала, что турпоездки школьников по сертификату в Новосибирске организуют шесть компаний.