За четыре месяца перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,3%

В январе – апреле 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 129,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – апреле выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составила 62,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +7,4%), в том числе: химикаты и сода – 17,9 тыс. ДФЭ (+24,1% к уровню января – апреля 2019 года), лесные грузы – более 8 тыс. (-14,9%), черные металлы – 5,2 тыс. (-3,7%), разные продовольственные товары – 5,4 тыс. (рост в 1,7 раза), строительные грузы – более 4 тыс. (+1,3%), нефтепродукты – 2,9 тыс. (+18,9%), продукты перемола – 2,5 тыс. (+40,2%), остальные и сборные – 1,5 тыс. (-9,8%), хлопок – 1,3 тыс. (-15,4%), зерно – 1,3 тыс. (-26,2%), машины, станки, двигатели – 1,2 тыс. (+9,7%), картофель, овощи и фрукты – 346 ДФЭ (рост в 6,3 раза).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД