Новосибирская область в тройке наиболее благополучных субъектов округа по коронавирусу

Новосибирская область почти два месяца подряд стабильно удерживает 2-е место в тройке наиболее благополучных субъектов Сибирского федерального округа, вместе с Кузбассом и Алтайским краем, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. На 30 ноября индекс заболеваемости здесь составляет 814,9 случая на 100 тысяч человек. Увеличение за неделю составило 45,2 пункта. Это самый низкий показатель в Сибири, такой же, как в Кузбассе.

Отмечается, что в ТОП-20 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения, Новосибирская область остается на 12-м месте.

— На 30 ноября, в Сибирском федеральном округе, общий показатель значительно превышает планку в тысячу — 1 244,7 случая на 100 тысяч человек, это в полтора раза выше, чем в Новосибирской области, — говорится в сообщении ИЦК. — Недельный прирост составил 82,1 пункта — чуть ниже, чем неделю назад.

Среди федеральных округов РФ по заболеваемости на 100 тысяч населения — Сибирский ФО три месяца подряд занимает 5-е место.

— На 30 ноября «антилидером» СФО остается Республика Алтай. Здесь отмечено 5 184,5 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос еще на 375,2 пункта. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири, — констатировали в ИЦК.

На 2-м месте, с большим разрывом по-прежнему находится Республика Тыва (3875,5/100 тысяч).

ТОП-20 «антилидеров» России продолжает возглавлять Республика Алтай. Республика Тыва остается в нем на 5-м месте, Хакасия занимает 14-е место.

— Лучший показатель среди регионов Сибирского федерального округа — стабильно демонстрирует Кемеровская область. На 100 тысяч населения здесь 768,9 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,7 раза ниже, чем в Республике Алтай, — отметили в ИЦК.

30 ноября общероссийский прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч, составил 123,4 пункта. Общий индекс РФ составляет 1 563,4 зарегистрированных случая.

— В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 30 ноября) Россия на 5-м месте по числу заболевших коронавирусом. Она уступает США, Бразилии, Индии и Франции, — сообщили в ИЦК. 30 ноября в РФ официально зафиксировано 2 295 654 случая коронавирусной инфекции за все время с начала эпидемии.

Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Фото предоставлено ИЦК