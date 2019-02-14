Новосибирская область в тройке регионов по количеству вакансий, связанных с YouTube

Новосибирская область занимает третье место среди регионов России по количеству вакансий, в которых профессиональное знание YouTube является одним из ключевых требований. Первое место занимает Москва – на нее приходится почти половина таких предложений от работодателей, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Отмечается, что чаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологам, ИТ-специалистам и специалистам медиа-сферы, в том числе, SMM-менеджерам. В обязанности таких сотрудников, как правило, входит разработка и реализация маркетинговой стратегии и различных активностей в социальных сетях, в том числе, на YouTube-канале, а также продвижение и раскрутка аккаунтов. Например, вакансия руководителя интернет-проектов, которому предстояло создавать YouTube-каналы.

— Сегодня мы вполне можем говорить о скором появлении новых профессий, связанным именно с YouTube и форматом видео-блогов, — отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. — Сегодня уже никто не удивляется вакансиям: «Ведущий YouTube-канала», «YouTube-блогер», «Продюсер YouTube-канала» и даже «Менеджер YouTube-канала». Так что, мечты некоторых детей «стать YouTube-блогером» с каждым днем становятся все реальнее.

Интересно, что вакансии, предполагающие удаленную занятость, — это всего 11% от общего числа предложений. В большинстве случаев YouTube-сотруднику предстоит проводить в офисе полный рабочий день.

Средняя заработная плата составляет 50 тысяч рублей. В большинстве случаев это компании из отрасли информационных технологий и интернета, СМИ, рекламы и розничной торговли.

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