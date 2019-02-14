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Не поторопились перескочить в новый поезд? Ваша история может оказаться фатальной!

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»
  • 14/02/2019, 12:07
Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»

— Я бы выделил три генеральных тренда, которые сейчас сформировались на строительном рынке Новосибирска в целом и в нашей компании в частности. Думаю, что они сопоставимы с теми, которые наблюдают наши коллеги во всех регионах России.

Во-первых, огромное спасибо законодателям и правительству, потому что введение новых правил игры заставило очень серьезно пересмотреть организацию работ и финансирование компании, подход к срокам, темпам и т.д. Благодаря новым вызовам обнаружились огромные экономические резервы, которые позволяют не просто эти вызовы пережить и «съесть», но и повысить свою эффективность.

Однако есть два серьезных фактора, по крайней мере в Новосибирске, которые могут рынок серьезно притормозить. В общероссийской статистике говорится об увеличении объемов ипотечного кредитования, в том числе на первичном рынке. В Новосибирске на фоне роста ипотеки идет уменьшение удельного веса ипотеки, направленной на стройку. Если два года назад это были 40% от всего объема жилищного кредитования, то по итогам 2018 года — 30%. Удельный вес желающих купить новостройку в регионе уменьшился. Второй фактор. В Новосибирске на 1,7 млн кв. м ежегодного ввода и на 5,1 млн кв. м, находящихся в заделе, Сбербанк имеет всего трех специалистов, которые могут оценивать строительную готовность, и пару кредитчиков. В результате сегодня всего две компании в городе имеют открытые проекты по счетам эскроу, в том числе «Стрижи», а остальные даже не пытались к этому готовиться.

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Фактически мы сейчас имеем методологическое препятствие, которое может помешать большому количеству игроков войти в эти условия. Сегодня и так всего 40% проектов попадают в сроки. Если они уйдут на просрочку, то региональные застройщики не выдержат юридической ответственности за срыв сроков. Пойдет повальное штрафование, и сбалансированность рынка, полученная наконец в 2017-2018 году, снова будет нарушена. Для многих застройщиков, не поторопившихся перескочить в новый поезд, история может оказаться фатальной.

На мой взгляд, сегодня нужно потребовать максимально быстро решить вопрос с докапитализацией розничного рынка, снижением ставки ипотеки. Это даст возможность вернуть интерес покупателей к первичному рынку. Лично я считаю, что снижение удельного веса ипотеки произошло потому, что обычный потребитель испугался этого потока негатива и невнятных формулировок — и проголосовал рублем. Количество сделок на рынок недвижимости действительно возвращается, но те деньги, которые могли пойти на первичку, уходят на вторичку.

И самое главное — с правилами игры нужно определиться до 1 марта. В противном случае у игроков просто не хватит времени. Две компании, которые сегодня в Новосибирске имеют проектное финансирование по счетам эскроу, контролируют всего 11% рынка. Из 1 млн кв. м жилья, сдающихся в год, всего 170-180 тысяч кв. м захеджировано этим решением. Остальные просто выжидают.

По материалам пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)

Фото с сайта НОЗА

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