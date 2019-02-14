Игорь Белокобыльский разработает методику поддержки застройщиков для НОЗА

— В ближайшее время будет опубликована федеральная методика о критериях отнесения проекта жилищного строительства к старой и к новой моделям привлечения средств. Эту методику смогут использовать региональные контролирующие органы, — сообщил на пресс-конференции в Москве, которая проходила в видеоформате, президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонид Казинец. — Надеюсь, придет четкое понимание — кто в 2019 году будет строить с использованием эскроу-счетов.

На пресс-конференции обсуждались итоги заседания президиума Госсовета в Казани под председательством президента России Владимира Путина, где рассматривались вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Казинец подчеркнул — на Госсовете губернаторы говорили, что действующие критерии работы с эскроу-счетами очень жесткие, из-за этого проблема с дольщиками в регионах может обостриться.

— Сейчас в том же Сбербанке разработана четкая методология работы с застройщиками. Возможно, на региональном уровне возникает недопонимание: сотрудники перестраховываются, ужесточают требования к залогам. Думаю, что это происходит потому, что они пока не поняли, насколько это важно — как для руководства банка, так и страны, — пояснил Стасишин, предложив застройщикам с возникающими вопросами напрямую обращаться в методологический центр банка в Москве.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, через пару недель документы методики планируется направить на оценку регулирующего воздействия. Чиновник пообещал, что «никакого экстремизма для застройщиков там не будет». Кроме того, в министерстве идет работа над решением вопроса с докапитализацией застройщиков. В частности, представители банков отмечали, что если проекты будут маржинальными, с большим запасом выдерживать стресс-тесты, то, возможно, не нужно будет предъявлять такие жесткие требования к наличию у застройщика 15% собственного капитала на старте. Совместно с ЦБ РФ минстрой также намерен проработать методические рекомендации по перечню документов, которые банки будут запрашивать у застройщиков для одобрения проектного финансирования. Рассматривается возможность предоставления строительным компаниям гарантий Банка Дом.РФ, а также оказания поддержки на региональном уровне.

По словам замминистра, сейчас решается вопрос с залогами, с сокращением издержек на аренду земли, с рентабельностью застройщиков, которая в регионах близка к минимальной.

— Может, НОЗА подготовит методические рекомендации по разработке механизма поддержки таких застройщиков? Хотя лично меня смущает момент — не нарушим ли мы конкурентный баланс на рынке? Проекты, которые шатаются, получат фондирование. Скорее всего, в ущерб тем, кто выкарабкивается сам, — поинтересовался он.

Директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский поинтересовался, будет ли разработана методика поддержки застройщиков, оказавшихся в финансово неустойчивом положении. Он напомнил, что строительному сообществу совместными усилиями удалось решить вопрос по ветхому жилью, который привел к корректировкам в законодательстве.

Леонид Казинец предложил Белокобыльскому возглавить рабочую группу, которая на аутсорсинге подготовит предложения по методике поддержки финансово неустойчивых застройщиков. Он также посоветовал коллеге не волноваться по поводу конкуренции.

— На мой взгляд, обращение за поддержкой — это жест отчаяния, который может привести к потере репутации, контроля над компанией, права заниматься предпринимательской деятельностью, а может, и уголовной ответственности, если выявится нецелевое использование денег. Эта поддержка точно не выведет компанию в лидеры рынка, но это лучше, чем «кинуть» дольщиков, — уверен президент НОЗА.

По статистике НОЗА, средний срок строительства дома в России за последний год вырос на 6,5 месяцев и сейчас составляет около 3 лет. Только 40% работающих на рынке компаний в 2018 году сдавали свои дома вовремя. В основном сроки строительства затягиваются из-за нехватки средств.

Фото с сайта НОЗА