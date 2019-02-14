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Игорь Белокобыльский разработает методику поддержки застройщиков для НОЗА

Речь идет о компаниях, которые не смогут самостоятельно получить проектное финансирование и продолжить работу с 1 июля.
  • 14/02/2019, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Игорь Белокобыльский разработает методику поддержки застройщиков, которые находятся в неустойчивом финансовом положении
В ближайшее время будет опубликована федеральная методика о критериях отнесения проекта жилищного строительства к старой и к новой моделям привлечения средств.

— В ближайшее время будет опубликована федеральная методика о критериях отнесения проекта жилищного строительства к старой и к новой моделям привлечения средств. Эту методику смогут использовать региональные контролирующие органы, — сообщил на пресс-конференции в Москве, которая проходила в видеоформате, президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонид Казинец. — Надеюсь, придет четкое понимание — кто в 2019 году будет строить с использованием эскроу-счетов.

На пресс-конференции обсуждались итоги заседания президиума Госсовета в Казани под председательством президента России Владимира Путина, где рассматривались вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Казинец подчеркнул — на Госсовете губернаторы говорили, что действующие критерии работы с эскроу-счетами очень жесткие, из-за этого проблема с дольщиками в регионах может обостриться.

2019 год будет годом коренного перелома в жилищном строительстве.

В жилищном строительстве ситуация близка к чрезвычайной

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, через пару недель документы методики планируется направить на оценку регулирующего воздействия. Чиновник пообещал, что «никакого экстремизма для застройщиков там не будет». Кроме того, в министерстве идет работа над решением вопроса с докапитализацией застройщиков. В частности, представители банков отмечали, что если проекты будут маржинальными, с большим запасом выдерживать стресс-тесты, то, возможно, не нужно будет предъявлять такие жесткие требования к наличию у застройщика 15% собственного капитала на старте. Совместно с ЦБ РФ минстрой также намерен проработать методические рекомендации по перечню документов, которые банки будут запрашивать у застройщиков для одобрения проектного финансирования. Рассматривается возможность предоставления строительным компаниям гарантий Банка Дом.РФ, а также оказания поддержки на региональном уровне.

— Сейчас в том же Сбербанке разработана четкая методология работы с застройщиками. Возможно, на региональном уровне возникает недопонимание: сотрудники перестраховываются, ужесточают требования к залогам. Думаю, что это происходит потому, что они пока не поняли, насколько это важно — как для руководства банка, так и страны, — пояснил Стасишин, предложив застройщикам с возникающими вопросами напрямую обращаться в методологический центр банка в Москве.

По словам замминистра, сейчас решается вопрос с залогами, с сокращением издержек на аренду земли, с рентабельностью застройщиков, которая в регионах близка к минимальной.

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— На мой взгляд, сейчас всем региональным застройщикам, желающим работать на рынке, нужно прийти в банк, пройти методику оценки и понять, есть ли у них шансы получить проектное финансирование и работать со счетами эскроу или нет. Если это совершенно невозможно, то нужно идти в ДОМ.РФ, в институт развития, к руководству региона и честно говорить: «Мы не можем получить проектное финансирование, а с 1 июля будем полностью отрезаны от средств дольщиков». Большинство губернаторов понимает, что с этим нужно работать. Иногда лучше вовремя провести реанимацию компании, докапитализировать ее, чем везти в морг и решать все проблемы за счет бюджета. Об этом говорили сами губернаторы, — заявил Леонид Казинец. — Мало кто из глав регионов заинтересован в резком снижении объемов строительства жилья на территории. Между тем мы уже отмечаем, что количество полученных разрешений на строительство упало в разы! Это идеальный шторм, и пока он не утихнет, не будет понятно, как работать дальше, компании не пойдут за новыми разрешениями.

Очередная смена правил игры вынудила застройщиков взять паузу

Директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский поинтересовался, будет ли разработана методика поддержки застройщиков, оказавшихся в финансово неустойчивом положении. Он напомнил, что строительному сообществу совместными усилиями удалось решить вопрос по ветхому жилью, который привел к корректировкам в законодательстве.

— Может, НОЗА подготовит методические рекомендации по разработке механизма поддержки таких застройщиков? Хотя лично меня смущает момент — не нарушим ли мы конкурентный баланс на рынке? Проекты, которые шатаются, получат фондирование. Скорее всего, в ущерб тем, кто выкарабкивается сам, — поинтересовался он.

Леонид Казинец предложил Белокобыльскому возглавить рабочую группу, которая на аутсорсинге подготовит предложения по методике поддержки финансово неустойчивых застройщиков. Он также посоветовал коллеге не волноваться по поводу конкуренции.

— На мой взгляд, обращение за поддержкой — это жест отчаяния, который может привести к потере репутации, контроля над компанией, права заниматься предпринимательской деятельностью, а может, и уголовной ответственности, если выявится нецелевое использование денег. Эта поддержка точно не выведет компанию в лидеры рынка, но это лучше, чем «кинуть» дольщиков, — уверен президент НОЗА.

По статистике НОЗА, средний срок строительства дома в России за последний год вырос на 6,5 месяцев и сейчас составляет около 3 лет. Только 40% работающих на рынке компаний в 2018 году сдавали свои дома вовремя. В основном сроки строительства затягиваются из-за нехватки средств.

Фото с сайта НОЗА

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