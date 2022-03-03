Кошкам из России запретили принимать участие в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая.

— Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России. <…> Ни одна кошка, принадлежащая гражданам, проживающим в России, не может быть заявлена ​​на какую-либо выставку FIFe за пределами России, — говорится в сообщении.

Западные санкции связаны со специальной операцией на Украине.

В FIFE пояснили, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.