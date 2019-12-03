СААП и Фонд микрокредитования Новосибирской области решили сотрудничать

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) подписала соглашение о сотрудничестве с микрокредитной компанией Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе СААП.

Пресс-служба ассоциации напоминает, что фонд предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до трех лет по ключевой ставке ЦБ, действующей на дату заключения договора займа. При предоставлении займов фонд берет в залог объекты недвижимости с поправочным коэффициентом не более 0,7, транспортные средства или оборудование с поправочным коэффициентом не более 0,6.

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