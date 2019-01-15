Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

По итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 112 млрд 210 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

При этом сумма перечислений посредством единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России (ЕЛС), с начала 2018 года составила 53 млрд 339 млн рублей или 47,5% от общего объема перечислений по Сибирскому таможенному управлению.

Сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 5 млрд 304 млн рублей, при импорте — 102 млрд 556 млн рублей.

Сибирское таможенное управление перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 31,7 млрд рублей (или на 39,4%) больше, чем в 2017 году.

В СТУ подчеркнули, что увеличение перечислений обусловлено ростом внешнеторгового оборота на 22,1% (при импорте — на 39,7%, при экспорте — на 16%).

— Также на рост перечислений повлияло увеличение по сравнению с 2017 годом количества участников внешнеэкономической деятельности, осуществивших внешнеторговые операции в регионе деятельности Сибирского таможенного управления, на 9,8% (с 7 550 в 2017 году до 8 291 в 2018 году), — добавили в пресс-службе.

Более 73 % поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона – Кемеровской (21,6%), Читинской (18,6%), Новосибирской (13,2%), Иркутской (12,1%) и Бурятской (8,1%).

Фото: пресс-служба СТУ