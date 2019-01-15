 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

  • 15/01/2019, 12:00
Увеличение перечислений обусловлено ростом внешнеторгового оборота на 22,1%.

По итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 112 млрд 210 млн рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

При этом сумма перечислений посредством единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России (ЕЛС), с начала 2018 года составила 53 млрд 339 млн рублей или 47,5% от общего объема перечислений по Сибирскому таможенному управлению.

Сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 5 млрд 304 млн рублей, при импорте — 102 млрд 556 млн рублей.

Сибирское таможенное управление перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 31,7 млрд рублей (или на 39,4%) больше, чем в 2017 году.

В СТУ подчеркнули, что увеличение перечислений обусловлено ростом внешнеторгового оборота на 22,1% (при импорте — на 39,7%, при экспорте — на 16%).

— Также на рост перечислений повлияло увеличение по сравнению с 2017 годом количества участников внешнеэкономической деятельности, осуществивших внешнеторговые операции в регионе деятельности Сибирского таможенного управления, на 9,8% (с 7 550 в 2017 году до 8 291 в 2018 году), — добавили в пресс-службе.

Более 73 % поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона – Кемеровской (21,6%), Читинской (18,6%), Новосибирской (13,2%), Иркутской (12,1%) и Бурятской (8,1%).

Фото: пресс-служба СТУ

Популярное с сайта

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20
Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14
Спецверсия предназначена для модели с передним и полным приводом.

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12
Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании, а самыми доступными – интернет-магазины.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15/01/2019, 12:55

За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

15/01/2019, 12:13

Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

15/01/2019, 11:44

Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

15/01/2019, 10:59

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12

Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

14/01/2019, 16:43

Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

14/01/2019, 16:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×