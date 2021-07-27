Новосибирская область вошла в число регионов с самым активным спросом на склады

По данным результатов исследования Cushman & Wakefield, доля регионального спроса составила 6%.

— Онлайн операторы реализовали рекордное для рынка регионов количество складских площадей: спрос с их стороны за первое полугодие 2021 года превышает годовой объем всего регионального спроса в 2016-2018 годах. Многоканальный ритейл после пикового 2020-го взял паузу, — прокомментировала аналитик Cushman & Wakefield Екатерина Ногай.

В целом по России с начала года было куплено и арендовано максимальное количество площадей за всю историю наблюдений – 748 тыс. кв. м, что на 16% больше аналогичного показателя 2020 года. Онлайн-операторы купили и арендовали в регионах России 470 тыс. кв. м складских площадей – в пять раз больше, чем в I-II кварталах 2020 года.