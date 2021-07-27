Область хочет привлечь в регион федеральные деньги через промышленников

В правительстве Новосибирской области прорабатывают мероприятия, направленные на более активное включение местных товаропроизводителей в программу получения господдержки по линии федерального Фонда развития промышленности, предоставляющего займы от 250 млн до 1 млрд руб. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

— Хотелось бы, чтобы фонд был не только финансовым инструментом, но и инструментом, который бы интегрировал промышленные предприятия, поддерживал их в кооперационных цепочках, и его бы эта роль была бы более обширной, чтобы он послужил инструментом и рычагом взаимодействия с одной стороны, с другой стороны — площадкой для кооперации, консультативного взаимодействия, — говорит министр. — Нам очень интересно услышать от промышленных предприятий, какие виды поддержки для них актуальны. Исходя из этого мы в перспективе будем принимать управленческие решения.

В 2021 году в фонд уже обратились за поддержкой несколько новосибирских производителей.

— Фонд развития промышленности предоставил займ фирме ООО «Файбер Трейд» в размере 17 млн., — приводит примеры Гончаров, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — Это сфера электроники, принимает участие в нацпроекте по повышению производительности труда, очень динамично развивающаяся организация. Думаю, через какое-то время она станет неким драйвером в цифровой промышленности Новосибирской области. Второй пример — АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», который получил займ. Там тоже довольно масштабное производство модернизировано с использованием этих средств. Это — только пара примеров.

Всего, по информации правительства Новосибирской области, по итогам прошлого года за мерам господдержки, включая средства регионального фонда, фонда микрофинансирования, и гарантийного фонда обратились порядка 20 предприятий обрабатывающей промышленности. Они получили субсидию на модернизацию производства. В результате в экономику Новосибирской области было привлечено порядка 10 млн. руб.

На первое полугодие 2021 года на долю промышленности приходится 19% валового регионального продукта, ¼ часть инвестиций от общего объёма инвестиций в основной капитал и почти 19% от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области. Осуществляется около 30% поступлений налогов во все бюджеты — федеральные, региональные, местные налоги. Удельный вес Новосибирской области в объёме отгруженной промышленной продукции в РФ составляет 1%. Доля сегмента обрабатывающего производства в общем объёме отгруженной продукции на территории Новосибирской области составляет 75%. Индекс промышленного производства региона за первые полгода 2021 года — 109,7% к уровню прошлого года, превысил среднероссийский показатель более, чем на 5% (среднероссийский показатель — 4,4%). В обрабатывающих производствах занято порядка 170 тыс человек.