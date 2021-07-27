После пожаров на Хилокском полигоне жители заявляют об ухудшении здоровья

Жители улицы Малыгина, находящейся неподалёку от Левобережного мусорного полигона направили обращение к новосибирскому природоохранному прокурору Дмитрию Цуканову, в котором просят организовать замеры вредных веществ, содержащихся в воздухе, принять меры к закрытию полигона, а также дать оценку работе ответственных должностных лиц мэрии, МУП «Спецавтохозяйство», областного управления Роспотребнадзора и администрации Новосибирского района.

Поводом для обращения стало возгорание, произошедшее 15 июля.

— Сильный ветер способствует распространению возгорания, — говорится в обращении от 26 июля. — Запах дыма и едких примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки. Уровень вредных примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в настоящий ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную законным порядком санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.

Напомним, что ранее инициативная группа жителей Ленинского района записала видеообращение к представителям федеральной и региональной власти, в котором люди жаловались на ухудшение здоровья вследствие многочисленных пожаров. При этом в мэрии Новосибирска сообщали о том, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые пределы. По информации прокуратуры Новосибирской области накануне Дмитрий Цуканов по этому поводу принял общественников.

— От граждан приняты письменные обращения, они проинформированы о ходе прокурорской проверки в муниципальном унитарном предприятии Новосибирска «Спецавтохозяйство», эксплуатирующем указанный полигон, — сообщается на сайте областной прокуратуры. — Ситуация находится в прокуратуре на контроле.

Как уже ранее сообщалось, одновременно в суде Ленинского района Новосибирска рассматривается иск городской прокуратуры относительно соблюдения экологического законодательства в так называемом «Хилокском треугольнике», включающем территории таких объектов, как Хилокский рынок, Хилокский мусорный полигон и Клещихинское кладбище.