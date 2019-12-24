Новосибирская область вошла в двадцатку Национального туристического рейтинга

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели пятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, по итогам которого Новосибирская область заняла 16 место, улучшив показатели по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что результатами работы 2019 года стали: увеличение количества деловых туристов, которые составили основную часть турпотока; проведение крупнейших событийных мероприятий и фестивалей, многие из которых международного уровня; увеличение турпотока с медицинскими целями. Новосибирская область постепенно становится центром медицинского туризма благодаря инновационным разработкам и качеству медицинских услуг.

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