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Истории успеха

В регионе растет интерес к цифровым технологиям «Умного дома»

  • 24/12/2019, 10:00
Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:
Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Этот год для новосибирского филиала компании оказался успешным. Это подтверждается как финансовыми показателями, так и приростом абонентов. Так, с начала 2019 года на 6% увеличилось число абонентов-физических лиц, которые пользуются услугами широкополосного доступа в интернет от компании «Ростелеком». При этом количество клиентов, подключенных по оптическим технологиям, стало больше на 12%. Растет и выручка: от продуктов линейки коробочного решения «Умный дом» она увеличилась в 6 раз, а продажи антивирусных продуктов и услуг по родительскому контролю выросли в 2 раза.

Все это стало возможным благодаря модернизации сети и прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в отдаленные районы области. По областному проекту «500+», который в Новосибирской области дополняет другую важную программу — «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), правительство региона и наша компания на условиях государственно-частного партнерства организовали появление «оптики» в селах, которые в госпроект не вошли. И если УЦН охватывает села с населением от 250 до 500 жителей, то «500+» рассчитана на населенные пункты с численностью более 500 человек.

В Новосибирской области завершен очередной этап цифровизации сел

В Новосибирской области завершен очередной этап цифровизации сел

«Ростелеком» только за текущий год в рамках проекта «500+» проложил 241 километр волоконно-оптических линий связи в 8 районах области для 14 населенных пунктов. Теперь общая протяженность построенных ВОЛС достигла 902 километров, а число цифровых населенных пунктов увеличилось до 72. В настоящий момент под проект «500+» попадают 137 населенных пунктов с общим числом жителей более 105 тысяч человек, так что эту работу мы обязательно продолжим, как и саму программу «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой интернет уже появился в 270 из 279 населенных пунктов, включенных в проект.

Компания активно продолжает подключать абонентов к цифровым услугам, которые делают жизнь удобнее. И речь не только об интернете или интерактивном телевидении, а еще и о комплексном подключении домов к экосистеме «умных» сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи.

Например, в этом году мы обеспечили интеллектуальными сервисами жилой комплекс премиум-класса Prime House в Новосибирске. Здесь есть видеонаблюдение, позволяющее в режиме онлайн контролировать двор, детскую площадку, а также входы в подъезды и въезд в подземную парковку. Подключен «умный» домофон, который поможет контролировать допуск жильцов и их гостей на территорию дома, а также будет создавать временные коды доступа в подъезд для гостей или курьеров. Кроме того, здесь внедрена автоматизированная система сбора показаний с приборов учета, благодаря чему собственникам не нужно будет вручную записывать данные по расходу воды или электроэнергии, интеллектуальные счетчики сделают эту работу сами.

«Ростелеком» представил сибирским предпринимателям бестселлеры и новинки цифровых сервисов

Оптические линии для работы высокотехнологичных сервисов также дают возможность нашим абонентам пользоваться предложениями «Умного дома», чтобы удаленно контролировать ситуацию в квартире или доме. Это действительно удобно, потому что каждый из нас хочет по максимуму обезопасить свою семью — и это решение помогает снять часть забот по защите дома. Например, датчики движения и открытия дверей предупредят о нежелательном вторжении, датчик протечки проинформирует в случае потопа в ванной, а «умная» розетка поможет выключить утюг, даже если вы убежали на работу.

Все это позволяет говорить о том, что «Ростелеком» в Новосибирске старается реагировать на потребности сегодняшнего дня и помогать абонентам оперативно решать возникающие проблемы. В этом году мы стали еще на шаг ближе к нашим клиентам — и клиенты это ценят.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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