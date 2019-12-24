В регионе растет интерес к цифровым технологиям «Умного дома»

— Этот год для новосибирского филиала компании оказался успешным. Это подтверждается как финансовыми показателями, так и приростом абонентов. Так, с начала 2019 года на 6% увеличилось число абонентов-физических лиц, которые пользуются услугами широкополосного доступа в интернет от компании «Ростелеком». При этом количество клиентов, подключенных по оптическим технологиям, стало больше на 12%. Растет и выручка: от продуктов линейки коробочного решения «Умный дом» она увеличилась в 6 раз, а продажи антивирусных продуктов и услуг по родительскому контролю выросли в 2 раза.

Все это стало возможным благодаря модернизации сети и прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в отдаленные районы области. По областному проекту «500+», который в Новосибирской области дополняет другую важную программу — «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), правительство региона и наша компания на условиях государственно-частного партнерства организовали появление «оптики» в селах, которые в госпроект не вошли. И если УЦН охватывает села с населением от 250 до 500 жителей, то «500+» рассчитана на населенные пункты с численностью более 500 человек.

«Ростелеком» только за текущий год в рамках проекта «500+» проложил 241 километр волоконно-оптических линий связи в 8 районах области для 14 населенных пунктов. Теперь общая протяженность построенных ВОЛС достигла 902 километров, а число цифровых населенных пунктов увеличилось до 72. В настоящий момент под проект «500+» попадают 137 населенных пунктов с общим числом жителей более 105 тысяч человек, так что эту работу мы обязательно продолжим, как и саму программу «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой интернет уже появился в 270 из 279 населенных пунктов, включенных в проект.

Компания активно продолжает подключать абонентов к цифровым услугам, которые делают жизнь удобнее. И речь не только об интернете или интерактивном телевидении, а еще и о комплексном подключении домов к экосистеме «умных» сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи.

Например, в этом году мы обеспечили интеллектуальными сервисами жилой комплекс премиум-класса Prime House в Новосибирске. Здесь есть видеонаблюдение, позволяющее в режиме онлайн контролировать двор, детскую площадку, а также входы в подъезды и въезд в подземную парковку. Подключен «умный» домофон, который поможет контролировать допуск жильцов и их гостей на территорию дома, а также будет создавать временные коды доступа в подъезд для гостей или курьеров. Кроме того, здесь внедрена автоматизированная система сбора показаний с приборов учета, благодаря чему собственникам не нужно будет вручную записывать данные по расходу воды или электроэнергии, интеллектуальные счетчики сделают эту работу сами.

Оптические линии для работы высокотехнологичных сервисов также дают возможность нашим абонентам пользоваться предложениями «Умного дома», чтобы удаленно контролировать ситуацию в квартире или доме. Это действительно удобно, потому что каждый из нас хочет по максимуму обезопасить свою семью — и это решение помогает снять часть забот по защите дома. Например, датчики движения и открытия дверей предупредят о нежелательном вторжении, датчик протечки проинформирует в случае потопа в ванной, а «умная» розетка поможет выключить утюг, даже если вы убежали на работу

Все это позволяет говорить о том, что «Ростелеком» в Новосибирске старается реагировать на потребности сегодняшнего дня и помогать абонентам оперативно решать возникающие проблемы. В этом году мы стали еще на шаг ближе к нашим клиентам — и клиенты это ценят.

Фото предоставлено пресс-службой компании