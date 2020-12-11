Новосибирская область вошла в рейтинг логистически развитых регионов России

Институт региональных проблем совместно с компанией СберЛогистика представил рейтинг логистически развитых регионов России. Отмечается, что методология исследования опирается на сопоставление факторов, определяющих уровень развития логистики в каждом субъекте РФ.

Первую строчку рейтинга заняла Московская область, затем следует город Москва. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Кроме того, в десятку рейтинга вошли В топ-10 самых логистически развитых регионов вошли: г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Ленинградская область, Новосибирская область и Челябинская область.

— Новосибирская область — ключевой логистический узел Сибири, что подтверждается наличием инфраструктуры и большой протяженностью автомобильных дорог и внутренних водных путей. Все это позволило области стать перспективным регионом для развития логистики», — сообщил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

По мнению заместителя генерального директора по коммерции СберЛогистики Марии Зайцевой, большое влияние на развитие рынка оказывает появление новых игроков, как федеральных, так и локальных.

— Так, всего за год работы, компания СберЛогистика развернула широкую федеральную сеть присутствия, позволяющую получить качественные услуги по отправке и доставке частным и корпоративным клиентам. В Новосибирской области на базе отделений СберБанка уже работает 16 пунктов выдачи заказов, а также 21 постамат, в том числе в круглосуточной зоне работы банка. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим работу по открытию новых пунктов в регионе, — отметила она.

Фото Gensa Gensa