Второй конкурс на оборудование для СКИФа объявят в начале 2021 года

— Сегодня идет процедура отбора и заключение госконтракта с генподрядчиком для строительства в Кольцово источника синхротронного излучения (СКИФ). Здесь нет никаких проблем. Опережающим порядком нужно производить оборудование для синхротрона, — заявил на итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Сегодня готовится второй контракт на весь оставшийся объем оборудования. Я ориентируюсь на то, что они будет заключен с ИЯФ СО РАН в феврале, — говорит Травников.

Он напомнил, что первый контракт на поставку оборудования между Институтом катализа СО РАН и ИЯФСО РАН уже подписан. В середине ноября руководители институтов сообщали, что сумма первого контракта составляет 3 млрд 620 млн рублей (из них в 2020-м должны поступить 774 млн рублей).

Сумму он не уточнил, но ранее на пресс-конференции глава ИЯФ СО РАН Павел Логачев говорил, что общая сумма контракта на производство оборудования составляет 12 млрд рублей. Не менее 45% процентов производства институт планирует локализовать на своей площадке. Кроме того, ИЯФ уже размещает заказы на выпуск комплектующих на новосибирских предприятиях.

Губернатор также отметил, что по поручению Миннауки РФ ИЯФ СО РАН разработал и представил программу по модернизации своего экспериментального производства (ЭП), где будет выпускаться оборудование для СКИФа. Он пояснил, что для этого нужно увеличить мощности с учтом того, что предприятие уже сейчас поставляет различное наукоемкое оборудование инорегиональным и иностранным заказчикам. Объем финансирования этого проекта глава региона не назвал.

Экспериментальное производство (ЭП) Института ядерной физики СО РАН — крупнейшее в структуре РАН. Основная задача ЭП — производство уникального научно-технического оборудования для ИЯФ и других научных центров, находящихся как в России, так и за границей. ЭП объединяет около сотни технологических отделений, специализированных цехов и участков, размещенных на трех производственных площадках, общей площадью около 60 000 кв.м. В штате ЭП работают около 700 человек: 500 рабочих и 200 ИТР, говорится на сайте института. Всего в составе ЭП порядка 400 единиц крупного технологического оборудования, из них около 40 единиц современного оборудования моложе 15 лет (включая 25 обрабатывающих центров с ЧПУ).

Фото с сайта ИЯФ СО РАН