Мэрия Новосибирска надеется на «Спецавтохозяйство» в новогодние праздники

МУП «САХ» (Спецавтохозяйство) готово к бесперебойной работе в предстоящие новогодние каникулы – сбоев в вывозе коммунальных отходов быть не должно, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— На предприятии лежит большая ответственность, потому что отходы нужно вывозить круглосуточно, утилизировать их, чтобы в городе не скапливался мусор. В праздничные дни, когда новосибирцы отдыхают дома, количество мусора возрастает. И нужно, чтобы служба работала безупречно. Если даже будет какой-либо сбой, мы рассчитываем на наше муниципальное предприятие. Оно всегда поможет. Такие случаи уже были. Например, в 2018 году МУП «Спецавтохозяйство» спасло город от коллапса, взяв на себя серьёзную нагрузку по вывозу мусора не только в обслуживаемых районах, но и практически во всём Новосибирске, – отметил мэр Анатолий Локоть.

— У нас весь процесс автоматизированный. Каждый водитель сегодня получает точно выверенный маршрут, от которого не может отклониться. Диспетчеры отслеживают движение каждого автомобиля. В спорных ситуациях можем предоставить клиентам отчёт, где указаны время, географические координаты, а также фотоотчёт, – рассказал директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

По его словам, в этом году МУП «САХ» расширило границы обслуживаемой территории. Теперь в зоне ответственности предприятия – Первомайский, Советский, Кировский районы, Новосибирский сельский район. Также в ведении предприятия находятся два полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов – «Гусинобродский» и «Левобережный».

Большое внимание предприятие уделяет решению проблемы раздельного сбора коммунальных отходов. В этом году предприятие приобрело около полутора тысяч пластиковых контейнеров, часть из них предназначена именно для этих нужд.

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