Новосибирская область вошла в сеть РАСПП

Общероссийская организация Российско-Азиатский Союз предпринимателей и производителей (РАСПП) продолжает расширять своё присутствие в регионах России и открывать новые отделения Союза. В конце августа в российскую сеть отделений была добавлена Новосибирская область, где появилась региональное подразделение РАСПП, сообщили в пресс-службе Союза.

На первом учредительном собрании, прошедшем 31 числа, члены Союза избрали председателя нового отделения. Им единогласна была выбрана Ольга Лисиенко.

РАСПП работает с новосибирскими компаниями с 2013 года, как оказывая консультационную поддержку, так и привлекая к участию в различных проектах от создания совместных предприятий до участия в выставках. Открытие новосибирского представительства позволит более тесно наладить сотрудничество с новосибирскими предприятиями и позволит представлять их интересы в рамках работы РАСПП в Азии. Так же открываются больше возможностей для иностранных компаний по налаживанию сотрудничества с организациями новосибирского региона от получения информации о деятельности до открытия производства, -отметила руководитель регионального отделения Ольга Лисиенко.

В совет вошли как представители промышленных и производственных компаний, так и международных консалтинговых организаций.

Российско-Азиатский Союз предпринимателей и производителей (РАСПП) – это общероссийская организация и эффективная платформа для продвижения интересов российского бизнеса в Азии и азиатского в России в сфере импорта, экспорта, и взаимных инвестиций. За последний месяц РАСПП уже учредил региональные отделения в Екатеринбурге и Челябинске

Несколько сотен членов РАСПП уже успешно смогли выйти на рынки России, Китая и других стран азиатского региона благодаря поддержке Союза.

Фото предоставлено с-службой РАСПП