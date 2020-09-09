Хотите экспортировать, но не знаете с чего начать?

Сертифицированные тренеры-практики, интерактивные занятия и актуальные кейсы помогут разобраться в сложностях ведения экспортной деятельности и выйти на зарубежные рынки.

Благодаря программе «Жизненный цикл экспортного проекта» вы освоите такие темы по экспорту как маркетинг и деловая коммуникация, финансовые и правовые аспекты, налоги и документационное сопровождение, логистика и таможня, онлайн-торговля и государственная поддержка экспортеров.

Каждый участник получит именной сертификат по пройденной теме.

Участие бесплатное, количество мест ограничено!

Следите за новостями на Telegram-канале, чтобы успеть записаться на заинтересовавшие вас темы!

Свои вопросы о процессе обучения вы можете задать по телефону 8 913 007 99 49 или по адресу info@cluster-nso.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000»