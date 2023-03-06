Новосибирская область вошла в Топ-10 по общим объемам кредитования в России

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов РФ по итогам 2022 года на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро. Всего за минувший год было выдано 41,93 млн новых кредитов общим объемом 11,25 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов снизилось на 9%, а объемы кредитования – на 24%. В 2021 г. было выдано 46,12 млн кредитов на 14,89 трлн руб.

По общим объемам кредитования в десятку наиболее кредитно-активных регионов по общим объемам кредитования вошли Красноярский край (0,96 млн кредитов на 255,84 млрд руб.) и Новосибирская (0,93 млн кредитов на 245,24 млрд руб.) область — 8 и 9 место.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) создано в 2004 году, является крупнейшим бюро кредитных историй в России по объему базы данных. В базе данных ОКБ хранится более 593 млн кредитных историй по 91 млн граждан.

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