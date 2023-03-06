Пять новых железнодорожных туров запустят в Алтайском крае

Пригородный перевозчик «Алтай-Пригород» разработал 5 новых туристических маршрутов в рамках железнодорожной программы «Познаем Алтай». Об этом сообщила сообщает пресс-служба РЖД.

В организованных группах от 20 человек на пригородных поездах можно будет отправиться в следующие туры: «Алтай железнодорожный», «История родного края», «Легенды Алтая», «Выходной на Яровом», «Лесной спорт». В программы туров входят обзорные экскурсии по алтайским городам, посещение музеев, природных достопримечательностей и спортивных объектов.

В 2022 году туристическими поездками перевозчика до Барнаула, Бийска, Сросток и Горно-Алтайска воспользовались более 14 тыс. путешественников. Всего с момента запуска программы в 2010 году ее участниками стали 90 тыс. человек.

Также возможности по развитию оздоровительного туризма представили санаторий-профилакторий «Алтай», клиника «РЖД-Медицина» в Барнауле и база отдыха «Турсиб».

Пригородная компания уже готова возить пассажиров по этим маршрутам при заинтересованности туроператоров и наборе групп от 20 человек. Стоимость поездки в зависимости от тура составит от 1,5 тыс. рублей для одного пассажира.

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