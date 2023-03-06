Новосибирская область входит в тройку регионов-лидеров по доступности интернета

По итогам 2022 года Новосибирская область заняла третье место среди всех регионов России по обеспеченности жителей доступом к интернету. Уровень обеспеченности домохозяйств составил в 2022 году более 86%, в перспективе в 2023 году — довести этот уровень до 92%. Такие данные озвучил в ходе оперативного совещания в областном правительстве глава Минцифры региона Сергей Цукарь. По его информации, в настоящее время на территории области насчитывается 465 населённых пунктов, где проживает более 500 жителей, они на 100% обеспечены скоростным интернетом. В категории от 100 до 500 жителей в области 552 населённых пункта — на 100% обеспечены проводной телефонной связью. Не обеспечены устойчивой связью и мобильным интернетом остаются 174 населённых пункта.

— Сотовой связью обеспечиваются наиболее крупные населённые пункты в категории 250 – 500 жителей, в которых для строительства базовых станций требуются минимальные затраты, — говорит Цукарь. — В рамках федерального проекта обеспечиваются мелкие населённые пункты, в которых затраты на организацию базовых станций требуют строительства магистральных линий связи. По итогам 2022 года обеспечены связью и интернетом 36 населённых пунктов, в 2023 году планируется обеспечить 74. В 10 населённых пунктах до конца марта будут введены в эксплуатацию базовые станции.

Ещё одной задачей в части интернетизации региона в текущем году, в областном правительстве называют уровень обеспеченности интернетом в разрезе районов и строительство на их территории базовых станций. В текущем году к строительству запланированы 74 новые станции, что позволит на 100% обеспечить интернетом отдельные районы — Доволенский, Здвинский, Кочковский и Новосибирский.

— Все оставшиеся, как минимум, перейдут отметку в 70%, — сообщает Сергей Цукарь. — Кроме того, важной задачей проекта является обеспечение интернетом социально значимых объектов. По итогу 2022 года на территории области завершено подключение к интернету 1,6 тыс объектов в 905 населённых пунктах — школ, ФАПов, пожарных постов, администраций сельсоветов, домов культуры, больниц.

По информации правительства Новосибирской области, за период 2021-2022 годов в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета обеспечено сотовой связью 17 населённых пунктов Новосибирской области, с населением 7,6 тыс. жителей: 10 в 2021 году, 7 в 2022 году. За тот же период в рамках федерального проекта обеспечено сотовой связью 70 населённых пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 н. п. в 2021 году, 29 н. п. в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о подключении к безопасному интернету учебных заведений.