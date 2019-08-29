Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

Общий объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 трлн рублей, или 8,98% – показывают данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что это рекордный на сегодняшний день объем заемных средств на руках россиян: по итогам первой половины 2019 года жители РФ должны банкам в 4,5 раза больше, чем в 2010 году.

Согласно исследованию, в 84 субъектах РФ из 85 общая задолженность жителей перед банками по выданным кредитам выросла, и лишь в Магаданской области кредитная масса сократилась на 108 млн рублей – с 24,96 млрд рублей в начале 2019 года до 24,85 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2019 года.

Задолженность новосибирцев перед банками с 1 января по 1 июля 2019 года выросла на почти на 30 млрд рублей и достигла 354 млрд рублей. При этом, просроченная задолженность жителей Новосибирской области выросла на 156 млн рублей за первое полугодие 2019 года. Объем просроченных кредитов в регионе вырос до 17,1 млрд рублей.

— Бурный рост на рынке кредитования населения, продолжающийся уже несколько лет подряд, многие эксперты считают негативным фактором, ведущим к образованию мыльного пузыря. Эта позиция имеет под собой основания в том случае, когда граждане берут новые кредиты для погашения ранее взятых, а взятые кредиты не обеспечиваются их доходами. Однако мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объемов кредитов граждан. Считать, что россияне, оформляя новые кредиты, загоняют себя в кредитную кабалу, было бы явным преувеличением, — полагает Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

В Новосибирской области коэффициент опережения роста размера начисленной заработной платы над ростом кредитного портфеля составил 2,02: заработная плата выросла на 18.68%, а объем кредитов на руках граждан на 9,24 %.

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