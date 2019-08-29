Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

За первое полугодие 2019 года просроченная задолженность новосибирцев выросла на 156 млн рублей.
  • 29/08/2019, 19:13
Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по кредитным просрочкам

Общий объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 трлн рублей, или 8,98% – показывают данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Отмечается, что это рекордный на сегодняшний день объем заемных средств на руках россиян: по итогам первой половины 2019 года жители РФ должны банкам в 4,5 раза больше, чем в 2010 году.

Согласно исследованию, в 84 субъектах РФ из 85 общая задолженность жителей перед банками по выданным кредитам выросла, и лишь в Магаданской области кредитная масса сократилась на 108 млн рублей – с 24,96 млрд рублей в начале 2019 года до 24,85 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2019 года.

Задолженность новосибирцев перед банками с 1 января по 1 июля 2019 года выросла на почти на 30 млрд рублей и достигла 354 млрд рублей. При этом, просроченная задолженность жителей Новосибирской области выросла на 156 млн рублей за первое полугодие 2019 года. Объем просроченных кредитов в регионе вырос до 17,1 млрд рублей.

— Бурный рост на рынке кредитования населения, продолжающийся уже несколько лет подряд, многие эксперты считают негативным фактором, ведущим к образованию мыльного пузыря. Эта позиция имеет под собой основания в том случае, когда граждане берут новые кредиты для погашения ранее взятых, а взятые кредиты не обеспечиваются их доходами. Однако мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объемов кредитов граждан. Считать, что россияне, оформляя новые кредиты, загоняют себя в кредитную кабалу, было бы явным преувеличением, — полагает Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

В Новосибирской области коэффициент опережения роста размера начисленной заработной платы над ростом кредитного портфеля составил 2,02: заработная плата выросла на 18.68%, а объем кредитов на руках граждан на 9,24 %.

Фото: pixabay.com, автор- Olga1205

Популярное с сайта

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

29/08/2019, 17:21
Ее производительность — 10 тысяч структур в год.
«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

29/08/2019, 16:10
Она выполнена в стиле «минимализм».
Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

29/08/2019, 15:41
Однако большинство участников рейтинга показывают падение продаж.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

29/08/2019, 19:08

В аэропорту Толмачёво запущен новый цех бортового питания

29/08/2019, 18:22

В регионе выявляют нелегалов в сфере обращения с ТКО

29/08/2019, 18:17

Новосибирская область будет плотнее работать с Южной Кореей и Лаосом

29/08/2019, 17:58

В Новосибирске самый желанный автомобиль мощностью от 250 л.с. — Lexus RX

29/08/2019, 17:28

ИФП СО РАН и «Экран» запустят установку для производства гетероструктур

29/08/2019, 17:21

«Обувь России» выпустила новую осенне-зимнюю коллекцию S-TEP

29/08/2019, 16:10

Новосибирская область попала в топ-30 крупных рынков новых машин

29/08/2019, 15:41

В Новосибирской области будет создан фонд защиты дольщиков региона

29/08/2019, 13:19

Пешеходный переход к Ледовой арене построит ФГУП «СВЭКО»

29/08/2019, 13:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска