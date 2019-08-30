Сбербанк запустит новый горнолыжный подъемник на всесезонном курорте «Манжерок»

В Республике Алтай на всесезонном курорте «Манжерок» Сбербанк (ПАО) организует большой праздник в связи с запуском нового горнолыжного подъемника. Торжественная церемония открытия объекта состоится 7 сентября.

Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. Новый горнолыжный подъемник гондольного типа на гору Малая Синюха позволит сделать отдых туристов еще более комфортным: время в пути на вершину горы сократится с получаса до восьми минут.

Хедлайнером мероприятия выступит один из победителей проекта «Песни» на телеканале ТНТ, резидент Black Star Олег Терновой (ex. Terry).

Важной составляющей станет спортивная часть, которая будет представлена велобайк-фестивалем «Манжерок». Состязания соберут профессионалов и любителей велоспорта со всей Сибири, а также из центральной части России.

Всесезонный курорт «Манжерок» — туристический комплекс, включающий в себя новую канатную дорогу, трехзвездочную гостиницу, банный комплекс, экологический и спортивный туризм. На территории курорта находится крупнейший в стране байк-парк: 7 трасс даунхилла протяженностью 11 км, деревянный скилл-парк и памп-трек. В 2018 году он был признан лучшим байк-парком России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии Ski Build Awards.

Мероприятие пройдет по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны.

Вход свободный.

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Фото предоставлено пресс-службой банка